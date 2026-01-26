НА ЖИВО
          
          
          
          Грипът в Ямбол остава под епидемичния праг, заболяемостта обаче расте

          26 януари 2026 | 11:33 350
          Снимка: БГНЕС
          Броят на болните от грип в област Ямбол остава под критичните стойности за обявяване на епидемия, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция – Ямбол д-р Радостина Калчева. По думите ѝ заболяемостта продължава плавно да нараства, като за изминалата седмица е отчетена 262 на 10 000 души население, при праг за предприемане на противоепидемични мерки от 342 на 10 000.

          Заради стойностите, които са под критичните, към момента не се налага свикване на Областния щаб за борба с грипа, както и обявяване на грипна епидемия. Д-р Калчева допълни, че в други области на страната дори се наблюдава успокояване на обстановката и спад на случаите.

          Най-засегната група продължават да бъдат децата между 5 и 14 години, следвани от децата от 0 до 4 години.

          В детското отделение на МБАЛ „Св. Пентелеймон“ към момента има само едно дете с грип. В инфекциозното отделение са настанени трима възрастни пациенти с грип, а в белодробното лечение получават 10 души с пневмонии. По думите на директора на РЗИ не може категорично да се твърди, че всички те са хоспитализирани вследствие на усложнения от грип.

          За сравнение, през предходната седмица заболяемостта в региона е била 217 на 10 000 души, припомня БТА.

          Според д-р Калчева подобни пикове биха могли да бъдат ограничени при по-широк обхват на имунизациите.

          „Тази година имаше сериозен интерес, включително и към назалните ваксини, които се ползват за деца. При една по-сериозна кампания и осигурени доставки от ваксини може да не се чудим всяка година – ще има ли пик на грипа или не“, коментира тя.

