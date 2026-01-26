НА ЖИВО
          Херо: Темата с Око-Флекс е приключена

          Ботев (Пловдив) се завърна по-рано от Турция

          26 януари 2026 | 10:13
          Темата с избягалия в Левски Армстронг Око-Флекс е приключена. Това каза треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров при прибирането на тима от Турция. Лошите метеорологични условия принудиха „канарчетата“ да прекратят лагера си в чужбина.

          Освен казуса Око-Флекс, треньорът на „жълто-черните“ коментира очакванията си за дербито с градския съперник Локомотив и докъде е стигнал Ботев с подготовката.

          „Определено не случихме на време. През първите няколко дни беше бурен вятър, ураганен вятър. Имаме доста хора, които са с нарушена подготовка преди това, че дойдоха по-късно. Така че трябва да наваксваме тук времето, което ни остава тук. Минал съм през много дербита, така че не се притеснява от това“, коментира пред БНТ Димитър Димитров-Херо.

