Херо: Темата с Око-Флекс е приключена

Темата с избягалия в Левски Армстронг Око-Флекс е приключена. Това каза треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров при прибирането на тима от Турция. Лошите метеорологични условия принудиха „канарчетата“ да прекратят лагера си в чужбина.

Освен казуса Око-Флекс, треньорът на „жълто-черните“ коментира очакванията си за дербито с градския съперник Локомотив и докъде е стигнал Ботев с подготовката.

„Определено не случихме на време. През първите няколко дни беше бурен вятър, ураганен вятър. Имаме доста хора, които са с нарушена подготовка преди това, че дойдоха по-късно. Така че трябва да наваксваме тук времето, което ни остава тук. Минал съм през много дербита, така че не се притеснява от това“, коментира пред БНТ Димитър Димитров-Херо.