НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Христо Янев зарадва футболистите на ЦСКА

          Играчите почиват след лагера в Турция

          26 януари 2026 | 10:37 340
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. „Армейците“ кацнаха на летище „Васил Левски“ в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник. 

          - Реклама -

          Добрата новина е, че няма футболисти със сериозни контузии след лагера в Турция. Единственият кадрови проблем е свързан с Улаус Скаршем, който се прибра преждевременно в България още преди седмица. Норвежецът е измъчван от болки в кръста и премина допълнителни изследвания. Той със сигурност ще пропусна старта на официалните мачове.

          „Червените“ откриват пролетния дял на шампионата с домакинство на Арда следващия петък, 6 февруари, от 17:45 часа. Идната събота е последната зимна контрола на „армейците“ – срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе). 

          Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. „Армейците“ кацнаха на летище „Васил Левски“ в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник. 

          - Реклама -

          Добрата новина е, че няма футболисти със сериозни контузии след лагера в Турция. Единственият кадрови проблем е свързан с Улаус Скаршем, който се прибра преждевременно в България още преди седмица. Норвежецът е измъчван от болки в кръста и премина допълнителни изследвания. Той със сигурност ще пропусна старта на официалните мачове.

          „Червените“ откриват пролетния дял на шампионата с домакинство на Арда следващия петък, 6 февруари, от 17:45 часа. Идната събота е последната зимна контрола на „армейците“ – срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе). 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски се прибира във вторник

          Станимир Бакалов -
          Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция. Полетът на „сините“...
          Баскетбол

          Резултати от НБА

          Станимир Бакалов -
          Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати: Детройт - Сакраменто 139:116 Мемфис - Денвър отложен Минесота - Голдън Стейт 85:111 Оклахома Сити - Торонто 101:103 Сан...
          Спорт

          Марселино Кареасо прави сериозна отстъпка, за да подпише с Левски

          Станимир Бакалов -
          Марселино Кареасо бе един от добре платените играчи на ЦСКА, но ще направи сериозна отстъпка, за да облече синята фланелка. Запознати твърдят, че в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions