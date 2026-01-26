Христо Янев зарадва футболистите на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. „Армейците“ кацнаха на летище „Васил Левски“ в събота вечер, а се събират за първа тренировка на базата в Панчарево във вторник.

Добрата новина е, че няма футболисти със сериозни контузии след лагера в Турция. Единственият кадрови проблем е свързан с Улаус Скаршем, който се прибра преждевременно в България още преди седмица. Норвежецът е измъчван от болки в кръста и премина допълнителни изследвания. Той със сигурност ще пропусна старта на официалните мачове.

„Червените“ откриват пролетния дял на шампионата с домакинство на Арда следващия петък, 6 февруари, от 17:45 часа. Идната събота е последната зимна контрола на „армейците“ – срещу лидера във Втора лига Дунав (Русе).