Христо Орманджиев: Предсрочният вот се очаква да се измести към края на април

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията. Това заяви конституционалистът доц. Христо Орманджиев в ефира на „Здравей, България“, във връзка с очакванията вицепрезидентът Илиана Йотова да посочи служебен министър-председател, който да предложи състав на кабинет и да организира предсрочните избори.
По думите му конституционният процес е бил временно „поставен на пауза“ заради оставката на президента Румен Радев, а след възобновяването му именно вицепрезидентът ще зададе темпото.
Той подчерта, че консултациите с парламентарните сили са задължителни, независимо че кръгът от потенциални служебни премиери от т.нар. „домова книга“ е ограничен. По думите му президентът разполага със свобода да прецени дали срещите да бъдат поотделно с всяка парламентарна група или в рамките на една обща среща.
Доц. Орманджиев уточни още, че и след номинацията няма конституционен срок, в който избраният кандидат да представи състава на служебното правителство. Според него обаче в „нормален и разумен порядък“ процесът не би трябвало да се протака, като напомни, че служебният кабинет по своята същност е кризисно решение при невъзможност парламентът да излъчи редовно правителство.
По темата за датата на предсрочните избори конституционалистът посочи, че 29 март изглежда малко вероятен вариант.
Относно документа, подписан от Росен Желязков по време на посещението му в САЩ, и твърденията, че той противоречи на българската Конституция, доц. Орманджиев подчерта, че крайната дума принадлежи на Конституционния съд. Той отбеляза, че позицията на преподаватели от Катедрата по международно право на Софийския университет поставя въпроси не толкова за противоконституционност, колкото за съответствието с Договора за функциониране на ЕС и Устава на ООН.
Конституционалистът изрази резерви и към начина на управление на въпросната международна структура, като отбеляза концентрацията на ключови правомощия в едноличен орган.
По отношение на процедурата по вземане на решението Орманджиев заяви, че според наличната информация то е било прието на редовно заседание на Министерския съвет, макар и изключително бързо и с недостатъчна публична комуникация.
Доц. Орманджиев коментира и хипотезите за евентуални неформални договорки, свързани със санкционни списъци, като ги определи като нереалистични в рамките на официален международен договор. Той беше категоричен, че подобни ангажименти не могат да бъдат записани „черно на бяло“, и подчерта, че всеки международен документ подлежи на ратификация от Народното събрание.