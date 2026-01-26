Хванаха 23-годишен неправоспособен шофьор с нерегламентирани номера в село Елешница

На 23 януари 2026 г. в сутрешните часове в село Елешница, община Разлог, полицейски служители са извършили проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 23-годишен неправоспособен водач от същото населено място.

При контролните действия е установено, че превозното средство е с регистрационни табели, които не са издадени от компетентните органи, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

По случая е образувано досъдебно производство, информира Дарикнюз.