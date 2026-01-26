НА ЖИВО
          Хванаха 23-годишен неправоспособен шофьор с нерегламентирани номера в село Елешница

          26 януари 2026 | 12:08 310
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 23 януари 2026 г. в сутрешните часове в село Елешница, община Разлог, полицейски служители са извършили проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 23-годишен неправоспособен водач от същото населено място.

          Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили

          При контролните действия е установено, че превозното средство е с регистрационни табели, които не са издадени от компетентните органи, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

          По случая е образувано досъдебно производство, информира Дарикнюз.

