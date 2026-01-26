Икономиката на еврозоната расте осми месец, но инфлацията в услугите тревожи ЕЦБ

Активността в частния сектор на еврозоната се разшири за осми пореден месец през януари, но ускоряването на инфлацията в сектора на услугите може сериозно да усложни решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно лихвените проценти през тази година.
Последните експресни проучвания на Индекса на мениджърите по покупки (PMI), публикувани от Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, показват, че икономиката на региона остава на крехка траектория на растеж в началото на годината.
Съставният PMI за еврозоната – който обхваща промишлеността и услугите – остана без промяна на ниво 51,5 пункта през януари, малко под очакванията от 51,8.
Активността в сектора на услугите остава в зоната на растеж, но показва признаци на охлаждане. PMI за услугите се понижи до 51,9 пункта – най-ниското си ниво от четири месеца – спрямо 52,4 през декември и под очакванията от 52,6.
В производствения сектор затрудненията продължават. PMI остана под прага от 50 пункта за трети пореден месец, което сигнализира за продължаващо свиване.
Инфлационни рискове
Най-сериозното притеснение в данните за януари е повторното ускоряване на инфлацията в сектора на услугите.
Въпреки че общата инфлация в еврозоната спадна до 1,9% през декември, под целта на ЕЦБ от 2%, PMI докладът показва, че базисният ценови натиск остава силен.
Инфлацията на продажните цени достигна най-високото си равнище от април 2024 г., движена основно от услугите, докато производствените цени продължиха да се понижават слабо.
В последната си прогноза ЕЦБ очаква инфлация от 1,9% през 2026 г. и 1,8% през 2027 г.. Председателят Кристин Лагард наскоро заяви, че не е изненадващо услугите да продължават да оказват натиск върху инфлацията, като това частично се компенсира от спада в цените на стоките.
Бизнес доверието расте
Въпреки смесените сигнали, бизнес доверието в еврозоната се подобри осезаемо. Оптимизмът за следващите 12 месеца достигна 20-месечен връх, а производителите отчетоха най-високото си ниво на увереност от близо четири години.
Различни национални тенденции
Двете най-големи икономики в еврозоната показват разнопосочни развития.
В Германия частният сектор отчете подновен импулс – съставният PMI се повиши до 52,5 пункта, тримесечен връх, над очакванията.
За разлика от това, Франция отново навлезе в зона на свиване. Съставният PMI спадна до 48,6 пункта през януари спрямо 50 през декември.
Външни фактори продължават да натискат френската икономика, особено износа.
Макар да има известна политическа стабилност около бюджета за 2026 г., френската индустрия остава под натиск, като новите поръчки и износът продължават да се свиват.