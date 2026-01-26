Икономиката на еврозоната расте осми месец, но инфлацията в услугите тревожи ЕЦБ

Активността в частния сектор на еврозоната се разшири за осми пореден месец през януари, но ускоряването на инфлацията в сектора на услугите може сериозно да усложни решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно лихвените проценти през тази година.

Последните експресни проучвания на Индекса на мениджърите по покупки (PMI), публикувани от Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, показват, че икономиката на региона остава на крехка траектория на растеж в началото на годината.

Съставният PMI за еврозоната – който обхваща промишлеността и услугите – остана без промяна на ниво 51,5 пункта през януари, малко под очакванията от 51,8.

„Възстановяването все още изглежда доста слабо“, заяви д-р Сайръс де ла Рубия, главен икономист на HCOB.

Активността в сектора на услугите остава в зоната на растеж, но показва признаци на охлаждане. PMI за услугите се понижи до 51,9 пункта – най-ниското си ниво от четири месеца – спрямо 52,4 през декември и под очакванията от 52,6.

В производствения сектор затрудненията продължават. PMI остана под прага от 50 пункта за трети пореден месец, което сигнализира за продължаващо свиване.

Инфлационни рискове

Най-сериозното притеснение в данните за януари е повторното ускоряване на инфлацията в сектора на услугите.

Въпреки че общата инфлация в еврозоната спадна до 1,9% през декември, под целта на ЕЦБ от 2%, PMI докладът показва, че базисният ценови натиск остава силен.

„Инфлацията в сектора на услугите, който централната банка наблюдава особено внимателно, се е повишила значително по отношение на продажните цени“, подчерта де ла Рубия.

Инфлацията на продажните цени достигна най-високото си равнище от април 2024 г., движена основно от услугите, докато производствените цени продължиха да се понижават слабо.

„За ЕЦБ тези резултати са всичко друго, но не и успокояващи“, добави де ла Рубия, като посочи, че по-„ястребски“ настроени членове на Управителния съвет дори биха могли да аргументират повишение на лихвите като следваща стъпка.

В последната си прогноза ЕЦБ очаква инфлация от 1,9% през 2026 г. и 1,8% през 2027 г.. Председателят Кристин Лагард наскоро заяви, че не е изненадващо услугите да продължават да оказват натиск върху инфлацията, като това частично се компенсира от спада в цените на стоките.

Бизнес доверието расте

Въпреки смесените сигнали, бизнес доверието в еврозоната се подобри осезаемо. Оптимизмът за следващите 12 месеца достигна 20-месечен връх, а производителите отчетоха най-високото си ниво на увереност от близо четири години.

Различни национални тенденции

Двете най-големи икономики в еврозоната показват разнопосочни развития.

В Германия частният сектор отчете подновен импулс – съставният PMI се повиши до 52,5 пункта, тримесечен връх, над очакванията.

„Данните показват добър старт на новата година. Производството и новите поръчки се върнаха към слаб растеж, а услугите отчетоха по-убедително ускоряване“, каза де ла Рубия.

За разлика от това, Франция отново навлезе в зона на свиване. Съставният PMI спадна до 48,6 пункта през януари спрямо 50 през декември.

Външни фактори продължават да натискат френската икономика, особено износа.

„Подновените митнически заплахи от страна на САЩ, включително перспективата за 200% мито върху френското шампанско, показват колко крехка остава външната среда“, заяви Йонас Фелдхузен, младши икономист в HCOB.

Макар да има известна политическа стабилност около бюджета за 2026 г., френската индустрия остава под натиск, като новите поръчки и износът продължават да се свиват.