Индия и ЕС финализират споразумение за свободна търговия след близо 20 години преговори

Индия и Европейски съюз са готови да обявят успешното приключване на мащабно споразумение за свободна търговия, съобщи Ню Делхи в понеделник – близо две десетилетия след началото на преговорите.

„Преговорите на експертно равнище са приключени и двете страни са напълно готови да обявят успешния им завършек", заяви пред АФП търговският секретар на Индия Раджеш Агравал.

Очаква се официалното съобщение да бъде направено по време на среща на върха в Ню Делхи във вторник, 27 януари.

Споразумението се разглежда като ключов пробив в икономическите отношения между Индия и ЕС и има потенциала да засили търговията, инвестициите и стратегическото партньорство между двете страни в условията на променяща се глобална икономическа среда.