      понеделник, 26.01.26
          Свят

          Иран се готви за военен удар от САЩ, аятолах Али Хаменей се е скрил в подземния си бункер

          26 януари 2026 | 08:32
          Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се крие в подземен бункер след предупреждение от военните и силите за сигурност за евентуален удар от САЩ, съобщава The Jerusalem Post.

          Изданието отбелязва, че убежището се състои от поредица от тунели в иранската столица Техеран.

          Според иранската опозиционна медия Iran International, Масуд Хаменей, третият син на аятолаха, е поел ежедневните задължения на върховния лидер и служи като основен канал за комуникация с изпълнителната власт.

          Техеран е оценил, че вероятността от атака от страна на САЩ се е увеличила след съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп в петък, 23 януари, че американски кораби се насочват към води близо до страната.

          „Имаме много кораби, които се насочват към Иран. Надявам се, че няма да се наложи да ги използваме“, заяви Тръмп.

          В статията се съобщава, че висш ирански служител е заявил, че всяка атака от страна на САЩ ще се счита за „тотална война срещу Иран“. Отбелязва се, че иранските власти повтарят тази реторика през последните дни.

          Освен това, Иранската студентска информационна агенция, позовавайки се на парламентарната комисия по национална сигурност, отбеляза, че евентуален опит за покушение срещу Хаменей може да доведе до обявяване на джихад.

          Иранският президент Масуд Пезешкиан също предупреди, че нападение срещу върховния лидер би означавало „тотална война срещу иранската нация“.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ледено утро и риск от заледявания в Монтана

          Дамяна Караджова -
          Много ниски температури сковаха района на Монтана още в ранните часове на деня.
          Свят

          Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за превземане на Гренландия, подготвена е голяма военна операция

          Иван Христов -
          САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия, съобщава Reuters, позовавайки се на източници. „Тези коментари посяха объркване и безпокойство...
          Политика

          След президентството: ще влезе ли Румен Радев в партийния живот

          Дамяна Караджова -
          Все още няма публична информация за евентуален политически проект на досегашния президент Румен Радев.
          Вашият коментар
