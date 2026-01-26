Иран се готви за военен удар от САЩ, аятолах Али Хаменей се е скрил в подземния си бункер

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей се крие в подземен бункер след предупреждение от военните и силите за сигурност за евентуален удар от САЩ, съобщава The Jerusalem Post.

Изданието отбелязва, че убежището се състои от поредица от тунели в иранската столица Техеран.

Според иранската опозиционна медия Iran International, Масуд Хаменей, третият син на аятолаха, е поел ежедневните задължения на върховния лидер и служи като основен канал за комуникация с изпълнителната власт.

Техеран е оценил, че вероятността от атака от страна на САЩ се е увеличила след съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп в петък, 23 януари, че американски кораби се насочват към води близо до страната.

„Имаме много кораби, които се насочват към Иран. Надявам се, че няма да се наложи да ги използваме“, заяви Тръмп.

В статията се съобщава, че висш ирански служител е заявил, че всяка атака от страна на САЩ ще се счита за „тотална война срещу Иран“. Отбелязва се, че иранските власти повтарят тази реторика през последните дни.

Освен това, Иранската студентска информационна агенция, позовавайки се на парламентарната комисия по национална сигурност, отбеляза, че евентуален опит за покушение срещу Хаменей може да доведе до обявяване на джихад.

Иранският президент Масуд Пезешкиан също предупреди, че нападение срещу върховния лидер би означавало „тотална война срещу иранската нация“.