      понеделник, 26.01.26
          Свят

          Ирански депутат: Ако САЩ нападнат Иран, ще избиваме семействата на техните военни

          26 януари 2026 | 12:37
          Американската армия
          Американската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ако САЩ атакуват Иран, семействата на американските войници, изпратени да се бият, веднага ще бъдат изложени на удар, предупреди Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на парламента на Ислямската република в социалната мрежа X.

          „Ако Америка допусне грешка въз основа на погрешни изчисления на заблуден президент, тогава нека войниците ѝ в региона се сбогуват със семействата си“, пише той.

