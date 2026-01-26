Искат постоянно задържане за шофьора, убил 9-годишно дете на Хаинбоаз

Окръжната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа водач на товарен автомобил, причинил тежко пътнотранспортно произшествие със загинало 9-годишно дете, съобщиха от пресцентъра на обвинението.

Тежката катастрофа край Мишеморков хан

Инцидентът е станал вечерта на 25 януари в Прохода на Републиката, в района на Мишеморков хан. В катастрофата са участвали лек автомобил „Шкода Октавия“, управляван от 43-годишен правоспособен водач от Айтос, с двама пътници, движещ се от Велико Търново към Гурково, и влекач „Волво“ с турска регистрация, управляван от 61-годишен турски гражданин, движещ се в насрещната посока.

В резултат на сблъсъка е загинало 9-годишно дете, пътувало в лекия автомобил. Водачът на колата и другата пътничка са приети в болница с тежки наранявания и опасност за живота.

Следствени действия и експертизи

Незабавно са извършени оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар, разпитани са свидетели и са назначени експертизи.

Шофьорът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. От водача на лекия автомобил е взета кръвна проба, която е изпратена за лабораторно изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

Обвинението

След анализ на събраните доказателства наблюдаващият прокурор е приел, че има достатъчно данни за привличане на водача на влекача като обвиняем. Според обвинението той не е контролирал непрекъснато управляваното от него превозно средство, навлязъл е в насрещната лента и е предизвикал катастрофата.

Деянието е квалифицирано като причиняване по непредпазливост на смърт на едно лице и средни телесни повреди на други две, като се посочва и опит за бягство от местопроизшествието.

Предстои искане за „задържане под стража“

С постановление на Окръжна прокуратура – Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои внасяне в съда на искане за постоянна мярка „задържане под стража“.