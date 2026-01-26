Италия отказва да върне посланика си в Швейцария без съвместно разследване за пожара в Кран-Монтана

Италианското правителство заяви, че няма да върне своя посланик в Швейцария, докато не бъде създаден съвместен разследващ екип за пожара в бар в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, сред тях шестима италианци.

В събота Рим отзова посланика си Джан Лоренцо Корнадо в знак на протест, след като стана ясно, че съсобственикът на заведението е бил освободен под гаранция ден по-рано.

Премиерът Джорджа Мелони се срещна с Корнадо. В официално изявление се посочва, че връщането на посланика ще бъде обвързано с началото на „ефективно сътрудничество между съдебните власти на двете държави“ и с незабавното създаване на съвместен разследващ екип, който да установи отговорността за трагедията от 1 януари 2026 г. без допълнително забавяне.

Пожарът в бар Le Constellation в ски курорта Кран-Монтана избухна рано сутринта на 1 януари, докато посетителите празнували. Сред жертвите са шестима млади италианци.

Собствениците на заведението – френската двойка Жак и Джесика Морети – са обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост. Жак Морети беше освободен в петък срещу гаранция от 200 000 швейцарски франка.

По-рано този месец Мелони заяви, че италианската прокуратура е започнала собствено разследване по случая и обеща справедливост за италианските жертви.

Според прокурорите пожарът е започнал, когато празнуващи вдигнали бутилки шампанско със запалени бенгалски свещи в близост до звукоизолационна пяна на тавана в сутеренното ниво на бара.