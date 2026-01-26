НА ЖИВО
          Италия отказва да върне посланика си в Швейцария без съвместно разследване за пожара в Кран-Монтана

          26 януари 2026 | 22:25 160
          Снимка: REUTERS / Denis Balibouse
          Италианското правителство заяви, че няма да върне своя посланик в Швейцария, докато не бъде създаден съвместен разследващ екип за пожара в бар в курорта Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, сред тях шестима италианци.

          В събота Рим отзова посланика си Джан Лоренцо Корнадо в знак на протест, след като стана ясно, че съсобственикът на заведението е бил освободен под гаранция ден по-рано.

          Премиерът Джорджа Мелони се срещна с Корнадо. В официално изявление се посочва, че връщането на посланика ще бъде обвързано с началото на „ефективно сътрудничество между съдебните власти на двете държави“ и с незабавното създаване на съвместен разследващ екип, който да установи отговорността за трагедията от 1 януари 2026 г. без допълнително забавяне.

          Пожарът в бар Le Constellation в ски курорта Кран-Монтана избухна рано сутринта на 1 януари, докато посетителите празнували. Сред жертвите са шестима млади италианци.

          Собствениците на заведението – френската двойка Жак и Джесика Морети – са обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост. Жак Морети беше освободен в петък срещу гаранция от 200 000 швейцарски франка.

          По-рано този месец Мелони заяви, че италианската прокуратура е започнала собствено разследване по случая и обеща справедливост за италианските жертви.

          Според прокурорите пожарът е започнал, когато празнуващи вдигнали бутилки шампанско със запалени бенгалски свещи в близост до звукоизолационна пяна на тавана в сутеренното ниво на бара.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сърбия и Унгария въвеждат съвместни гранични проверки във влаковете Белград–Будапеща

          Красимир Попов -
          Сърбия и Унгария ще въведат съвместни паспортни и митнически проверки във влаковете по линията между Будапеща и Белград от края на февруари или началото...
          Политика

          Румъния получава 16,6 млрд. евро по програмата SAFE за отбрана и сигурност до 2030 г.

          Красимир Попов -
          Румъния ще получи 16,6 млрд. евро по европейската програма SAFE за укрепване на отбраната и националната сигурност до 2030 г. Това е вторият по...
          Политика

          44% от румънците подкрепят участие в „Съвета за мир“ на Тръмп, 69% смятат, че президентът е трябвало да отиде в Давос

          Красимир Попов -
          Около 44% от румънците смятат, че страната им трябва да се присъедини към предложения от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп „Съвет за мир“....
