Ивелин Михайлов призова за организирането на публична „кръгла маса“ между партиите „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ. Целта на дискусията е да се изясни категорично дали тези формации са зависими от ГЕРБ и ДПС-НН, преди да се обсъждат каквито и да е действия за обединение преди предстоящите предсрочни избори.

В ефира на Българското национално радио Михайлов коментира призивите в социалните мрежи за общ фронт на трите партии. Той изрази ясни съмнения относно политическата самостоятелност на лидерите на другите две формации, като постави директен въпрос за лоялността им към статуквото.

„Ако „Възраждане“ работи за Бойко Борисов, как да се обединя с тях, като аз работя против Бойко Борисов? Аз мисля, че „Възраждане“ работи за Борисов, а МЕЧ работи за Делян Пеевски“, заяви Михайлов.

Въпреки острите думи, той остави вратата за преговори отворена, подчертавайки необходимостта от прозрачност и програмна яснота. Според него, враговете са ясно дефинирани – ГЕРБ и ДПС-НН, а с останалите трябва да се търси диалог на базата на реални действия, а не само на думи.

„Костадин Костадинов и Радостин Василев не са ни врагове, ГЕРБ и ДПС-НН са наши врагове. … Искам диалог и нека техните дела и действия да покажат, нека да кажат плановете си и да ги обяснят. Може пък аз да не съм ги разбрал. Затова предлагам да направим една кръгла маса и да кажем какви са програмите ни. Ако накрая се постигне някакъв консенсус и има обща цел... “, допълни той.

По отношение на предстоящите предсрочни избори през 2026 г., от „Величие“ настояват за драстични промени в начина, по който се гарантира честността на вота. Михайлов акцентира върху ролята на гражданския контрол, който в момента според него е силно ограничен.

„Честността на вота трябва да се осигури чрез контрола на самия вот. Да бъдат допускани неправителствени и граждански организации, които да участват в контрола на вота, а не само представители на партиите. Обикновените граждани и организации сега не се допускат и ги гонят от СИК. Това е първото нещо, което трябва да се смени. Второ – да има медийна прозрачност и реакция на място за злоупотреби. Видеоматериалите за нарушения да бъдат приемани за доказателство. Да има строги присъди със затвор за всеки, който извърши манипулиране на вота“, категоричен бе Михайлов.

В контекста на подготовката за вота, той съобщи за мащабна организация от страна на „Величие“, включваща създаването на специализирани групи за противодействие на изборните манипулации. Въпреки че подчерта, че не е формалният лидер на партията и не знае точния брой на членовете, той предостави конкретни цифри за мобилизацията.

„Над 300 отряда, 13 000 застъпници, 13 000 членове на СИК, 100 международни журналисти и 30 наблюдатели от ООН“, посочи Михайлов като обобщение за готовността на формацията да защити изборния резултат.