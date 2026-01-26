Израел ще отвори ограничено граничния пункт Рафах след връщането на последния заложник

Израел заяви, че ще позволи „ограничено повторно отваряне“ на граничния пункт Рафах между Ивицата Газа и Египет, след като бъдат върнати тленните останки на последния заложник, намиращ се на палестинската територия, предаде АФП.

Съобщението идва след като американски пратеници са оказали натиск върху израелските власти за повторно отваряне на пункта – жизненоважен коридор за хуманитарна помощ към Газа.

Отварянето на Рафах е част от рамката за примирие в Газа, обявена от текущият президент на Америка Доналд Тръмп през октомври. Въпреки това пунктът остана затворен, след като израелските сили поеха контрол над него по време на войната.

Израелските военни съобщиха, че на 25 януари са извършвали претърсване на гробище в Ивицата Газа в търсене на останките на последния заложник – Ран Гвили, подофицер от елитното полицейско подразделение „Ясам“.

Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че повторното отваряне ще зависи от:

„връщането на всички живи заложници и от 100-процентовите усилия на Хамас да открие и върне всички загинали заложници“, се казва в съобщение, публикувано в X.

В изявлението се допълва, че израелската армия „в момента провежда целенасочена операция за изчерпване на цялата събрана разузнавателна информация в усилията за откриване и връщане“ на тялото на Гвили.