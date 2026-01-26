Израел започна „мащабна операция“ в Газа за намирането на последния заложник

Израел обяви, че военните му провеждат „мащабна операция“ за намиране на последния заложник в Ивицата Газа. Това се случва, докато САЩ и други посредници оказват натиск върху Израел и ХАМАС да преминат към следващата фаза на прекратяването на огъня, съобщава Politico.

- Реклама -

„Съобщението дойде по време на заседание на израелския кабинет, на което се обсъжда възможността за отваряне на ключовия граничен пункт Рафах между Газа и Египет, и ден след като висши американски служители се срещнаха с премиера Бенямин Нетаняху, за да обсъдят следващите стъпки“, се отбелязва в материала.

Изданието отбелязва, че завръщането на последния заложник, Ран Гвили, се разглежда като премахване на последната пречка за отварянето на пункта Рафах и преминаване към втората фаза на примирието, постигнато с посредничеството на САЩ.

„След приключването на тази операция и в съответствие със споразуменията със Съединените щати, Израел ще отвори пункта Рафах“, се казва в изявление на офиса на Нетаняху.

Не е ясно колко време ще отнеме подобна операция, но местни медийни съобщения предполагат, че тя може да продължи няколко дни.

„Връщането на всички останали заложници, живи или мъртви, беше централна част от първата фаза на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври. До неделя предишният заложник беше освободен в началото на декември“, добавят от Politico.

Според израелските военни, те извършват претърсване на гробище в северната част на Газа, близо до Жълтата линия, която разделя контролираната от Израел територия.

Междувременно, един израелски военен служител заяви, че Гвили вероятно е погребан в района на Шия Туфа в Газа.

„Семейството на Гвили призова правителството на Нетаняху да не преминава към втората фаза на прекратяването на огъня, докато тленните му останки не бъдат върнати. Натискът обаче нараства и администрацията на Тръмп вече обяви през последните дни, че втората фаза е започнала“, подчерта изданието.