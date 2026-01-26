В медийното пространство бе „изваден“ един от най-яростните противници на Румен Радев. Става дума за ген. Константин Попов, който се появи в сутрешния блок на БТВ.

Бившият началник на отбраната генерал Константин Попов очаквано изрази сериозни резерви относно евентуалното напускане на президентския пост от страна на държавния глава с цел партийно строителство. В средите на ВВС се знае, че между Радев и Попов има нескрита вражда от десетилетия. Припомняме ви, че ген. Попов бе депутат от ГЕРБ.

В ефира на бТВ ген. Попов коментира хипотезата за оставка на Румен Радев, като разграничи тактическите ползи от стратегическите вреди за държавността. Според него, макар моментът да изглежда подходящ за политически инженеринг заради натрупаната енергия на протестите, подобен ход би бил проблематичен в дългосрочен план.

„От тактическо ниво изглежда добре – имаме правителство в оставка, имаме хора на улиците, естествено, че може да се събере сериозен вот, благодарение на недоволството, но стратегически мисля че не стои добре“, заяви генералът. Той подчерта, че ролята на държавния глава е ключова за стабилността на нацията, особено в турбулентни времена, като добави, че „на нас президентът ни е най-нужен именно когато сме в криза“.

Генерал Попов запази уважителен тон към институцията и своя колега от армията, избягвайки личните нападки. „Много добре познавам президента Радев, но аз няма да го коментирам като колега. Аз имам уважение към всички хора, които са служили в българската армия и смятам, че трябва да запазим взаимното си уважение и доверие. И не Летище „Васил Левски“ да бъде изходен пункт към щастието, а да бъде вход“, метафорично отбеляза бившият началник на отбраната.

Попов акцентира върху важната роля на вицепрезидента Илияна Йотова в този сценарий и опасността от създаване на прецедент, който би обезценил президентската институция. Според него ключовият въпрос е дали Йотова, като политик с дългогодишен опит, би подкрепила подобни действия.

„За мен е важно какво ще каже новият ни президент – г-жа Йотова. Дали тя е съгласна с действията на президента Радев, защото тя е жена с огромен политически опит. От десетилетия е по върховете на политическия ни живот и ако тя каже „да“, тогава се отваря вратата всеки един президент да има кауза и да напуска президентството когато си иска и когато той счита за добре. А това според мен е грешка“, категоричен бе ген. Попов.

Попитан дали е разговарял лично с държавния глава за рисковете от подобен ход, Попов отрече, изразявайки увереност, че Радев е „достатъчно разумен да вземе собственото си решение“.

Относно международния контекст и задачите на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мира, в който бе включен и българският премиер в оставка, въпросителните също остават многобройни.

В личен план генерал Попов отхвърли възможността да се присъедини към евентуален нов политически проект, оглавяван от Радев. Той припомни своя парламентарен опит, но подчерта независимостта си.

„Аз не участвам в партийно строителство. Бях депутат, но никога не съм бил член на ГЕРБ. Така че моята идея, визия и верую е, че аз мога да бъда полезен навсякъде и съвсем не е задължително да бъда част от политически проекти“, завърши генералът.