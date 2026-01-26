Опашката от желаещи да се присъединят към новия политически проект на Румен Радев бе оприличена на класически сюжет от българската литература. Социологът Кольо Колев използва емблематичен цитат от „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, за да опише ситуацията около държавния глава в ефира на бTV.

- Реклама -

„Я кмет, я депутат, я солунска митница. Голяма тълпа има там, има и свестни хора, но това е голямо предизвикателство пред всяка нововъзраждаща се партия“, коментира Колев в сутрешния блок на телевизията. Според него, въпреки наличието на качествени кадри, големият интерес от разнородни личности представлява сериозен изпит за бъдещата формация.

В дискусията участие взеха още политологът Георги Харизанов и проф. Светослав Малинов, които анализираха потенциала и рисковете пред президента. Харизанов изрази мнение, че в настоящата политическа ситуация Румен Радев се възприема като своеобразен „ракетоносител“ за хората, които търсят реализация във властта.

От своя страна проф. Светослав Малинов акцентира върху ключовото значение на кадровия подбор. Според него същественият въпрос не е само в личността на лидера, а в това какви хора ще застанат около него. Той предупреди, че присъствието на компрометирани или стари лица би довело до сериозен отлив на доверие. Като пример за риск от разочарование, Малинов посочи хипотетична ситуация, в която фигури като Румен Гечев се окажат ключови около президента.

Геополитическият контекст и ролята на САЩ

Разговорът в студиото обхвана и международната политика, като акцент бе поставен върху т.нар. „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп. Проф. Малинов изрази остра позиция относно отношенията между САЩ и Европа, наричайки опитите за омаловажаване на ситуацията „непочтени“.

„Става дума за последни доказателства какво точно е отношението на американския президент към ЕС, то е дълбоко враждебно“, заяви категорично Малинов. Според неговата теза, новата американска доктрина създава усещане, че Европейският съюз се третира като конкурент. Той допълни, че от гледна точка на Тръмп, ЕС пречи на САЩ да постигат бързо и лесно целите си спрямо отделни европейски държави.

Георги Харизанов бе по-умерен в оценката си, отбелязвайки, че „цялото нещо с този Борд за мир е в процес на развитие“.

Кольо Колев обобщи геополитическата картина, посочвайки, че фрази като „нашите партньори“ започват да губят тежест в новата реалност. „Има една тенденция в този турболентен свят все повече и повече хора да се обръщат към себе си, към собствените си интереси. Именно поради тази причина виждаме нарастването на суверенистките партии в Европа“, обясни социологът. Той заключи, че формацията, която Радев ще изгражда, вероятно ще се позиционира именно в тази посока на политическо мислене – ясна и видима тенденция на континента.