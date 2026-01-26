НА ЖИВО
          „Я кмет, я Солунска митница“: Социолог сравни наплива към проекта на Радев с Бай Ганьо

          26 януари 2026 | 09:49 23513
          Опашката от желаещи да се присъединят към новия политически проект на Румен Радев бе оприличена на класически сюжет от българската литература. Социологът Кольо Колев използва емблематичен цитат от „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов, за да опише ситуацията около държавния глава в ефира на бTV.

          Я кмет, я депутат, я солунска митница. Голяма тълпа има там, има и свестни хора, но това е голямо предизвикателство пред всяка нововъзраждаща се партия“, коментира Колев в сутрешния блок на телевизията. Според него, въпреки наличието на качествени кадри, големият интерес от разнородни личности представлява сериозен изпит за бъдещата формация.

          След президентството: ще влезе ли Румен Радев в партийния живот След президентството: ще влезе ли Румен Радев в партийния живот

          В дискусията участие взеха още политологът Георги Харизанов и проф. Светослав Малинов, които анализираха потенциала и рисковете пред президента. Харизанов изрази мнение, че в настоящата политическа ситуация Румен Радев се възприема като своеобразен „ракетоносител“ за хората, които търсят реализация във властта.

          От своя страна проф. Светослав Малинов акцентира върху ключовото значение на кадровия подбор. Според него същественият въпрос не е само в личността на лидера, а в това какви хора ще застанат около него. Той предупреди, че присъствието на компрометирани или стари лица би довело до сериозен отлив на доверие. Като пример за риск от разочарование, Малинов посочи хипотетична ситуация, в която фигури като Румен Гечев се окажат ключови около президента.

          Геополитическият контекст и ролята на САЩ

          Разговорът в студиото обхвана и международната политика, като акцент бе поставен върху т.нар. „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп. Проф. Малинов изрази остра позиция относно отношенията между САЩ и Европа, наричайки опитите за омаловажаване на ситуацията „непочтени“.

          Радев предава властта на Йотова (видео, снимки) Радев предава властта на Йотова (видео, снимки)

          Става дума за последни доказателства какво точно е отношението на американския президент към ЕС, то е дълбоко враждебно“, заяви категорично Малинов. Според неговата теза, новата американска доктрина създава усещане, че Европейският съюз се третира като конкурент. Той допълни, че от гледна точка на Тръмп, ЕС пречи на САЩ да постигат бързо и лесно целите си спрямо отделни европейски държави.

          Георги Харизанов бе по-умерен в оценката си, отбелязвайки, че „цялото нещо с този Борд за мир е в процес на развитие“.

          Седмичник с Владо Береану – 25.01 Седмичник с Владо Береану – 25.01

          Кольо Колев обобщи геополитическата картина, посочвайки, че фрази като „нашите партньори“ започват да губят тежест в новата реалност. „Има една тенденция в този турболентен свят все повече и повече хора да се обръщат към себе си, към собствените си интереси. Именно поради тази причина виждаме нарастването на суверенистките партии в Европа“, обясни социологът. Той заключи, че формацията, която Радев ще изгражда, вероятно ще се позиционира именно в тази посока на политическо мислене – ясна и видима тенденция на континента.

