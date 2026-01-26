Йоана Йотова: Имотният балон няма да се спука в следващите няколко години

Това каза анализатора на имотния пазар Йоана Йотова, която беше гост в предването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Йотова обясни, че непрекъснато хората се месят да живеят в по-големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, което пък засилвало търсенето на имоти, а оттам се покачвали и цените.
Екпретът уточни, че не очаква ръстът на цените на имотите през тази година да не надхвръли 20% и допълни, че винаги ще има опити за спекула в сектора. Посъветва търсещите жилища да се обръщат единствено към проверени консултанти.
По думите на анализатора с приемането на еврото хората са започнали още по-трескаво да търсят жиища, за да мога да ги вземат на сравнително по-изгодни условия.
Това каза анализатора на имотния пазар Йоана Йотова, която беше гост в предването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Йотова обясни, че непрекъснато хората се месят да живеят в по-големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, което пък засилвало търсенето на имоти, а оттам се покачвали и цените.
Екпретът уточни, че не очаква ръстът на цените на имотите през тази година да не надхвръли 20% и допълни, че винаги ще има опити за спекула в сектора. Посъветва търсещите жилища да се обръщат единствено към проверени консултанти.
По думите на анализатора с приемането на еврото хората са започнали още по-трескаво да търсят жиища, за да мога да ги вземат на сравнително по-изгодни условия.