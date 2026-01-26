НА ЖИВО
          Йоана Йотова: Имотният балон няма да се спука в следващите няколко години

          26 януари 2026 | 17:43 620
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          “ Ръстът на цените на имотите е умерен, но тенденциозно върви нагоре и ще продължи да върви така още няколко години. Имотният балон няма да се спука скоро.“

          Това каза анализатора на имотния пазар Йоана Йотова, която беше гост в предването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Йотова обясни, че непрекъснато хората се месят да живеят в по-големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, което пък засилвало търсенето на имоти, а оттам се покачвали и цените.

          Екпретът уточни, че не очаква ръстът на цените на имотите през тази година да не надхвръли 20% и допълни, че винаги ще има опити за спекула в сектора. Посъветва търсещите жилища да се обръщат единствено към проверени консултанти.

          „Пазарът на имоти по принцип емного динамичен, не можем да очакваме от него да е статичен. По-скоро трябва да очакваме неочакваното и това е абсолютно нормално, когато говорим за едно такова невероятно търсене“, посочи още гостът.

          По думите на анализатора с приемането на еврото хората са започнали още по-трескаво да търсят жиища, за да мога да ги вземат на сравнително по-изгодни условия.

