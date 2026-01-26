НА ЖИВО
          Йордан Малджански: В Европа се случва аграрна революция

          26 януари 2026 | 17:15
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В Европа се случва аграрна революция. Селяните излязоха и казаха, че с този неолиберален модел и този начин на управление на земеделието вече е приключено.“

          Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Малджански коменитра протестите в Европа срещу сключването на споразумение с МЕРКОСУР. Той посочи, че държавите от това обединение са със силно развит аграрен сектор.

          В студиото бяха показани кадри на млекодайни животни от Бразилия, а гостът обясни, че няма обосновка да се твръди, че продукцията, идваща от държавите-членки на МЕРКОСУР, е с ГМО. Гостът изтъкна, че причината животните да бъдат толкова големи, здрави и даващи огромно количество мляко, е генът, но и доброто отглеждане.

