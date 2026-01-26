НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова обяви: Графикът за консултациите за служебен кабинет ще бъде готов утре

          26 януари 2026 | 21:26 430
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян.

          „Стриктно ще следвам Конституцията, така, както винаги е правила президентската институция и не само защото формално така са подредени длъжностите, но приемете и това като жест и голямо уважение към Народното събрание“, заяви Илияна Йотова, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          БГНЕС припомня, че във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първата среща ще бъде с Рая Назарян, като разговорът е насрочен за 11:00 часа.

          Част от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер вече са отказали. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на БНБ Димитър Радев.

          Самата Рая Назарян също публично обяви, че няма да приеме поканата да бъде назначена за служебен министър-председател.

          Съгласно разпоредбите на Конституцията, президентът на България е длъжен първо да назначи служебен премиер и служебно правителство, след което да обяви датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

          На 19 януари Румен Радев подаде оставка, а на 23 януари Илияна Йотова пое президентския пост.

          Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян.

          „Стриктно ще следвам Конституцията, така, както винаги е правила президентската институция и не само защото формално така са подредени длъжностите, но приемете и това като жест и голямо уважение към Народното събрание“, заяви Илияна Йотова, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          БГНЕС припомня, че във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първата среща ще бъде с Рая Назарян, като разговорът е насрочен за 11:00 часа.

          Част от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер вече са отказали. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на БНБ Димитър Радев.

          Самата Рая Назарян също публично обяви, че няма да приеме поканата да бъде назначена за служебен министър-председател.

          Съгласно разпоредбите на Конституцията, президентът на България е длъжен първо да назначи служебен премиер и служебно правителство, след което да обяви датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

          На 19 януари Румен Радев подаде оставка, а на 23 януари Илияна Йотова пое президентския пост.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Бърз влак Кюстендил – София дерайлира заради свлачище между Земен и Радомир

          Красимир Попов -
          Бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал, след като се е ударил в паднали върху релсите скали. Инцидентът е станал около 17:00 часа...
          Общество

          Ограничено движение през прохода Предела за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж

          Красимир Попов -
          Ограничено е движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета поради обилен снеговалеж...
          Политика

          Габриел Вълков: Зли сили искат изборните правила да се сменят преди изборите

          Златина Петкова -
          "Има огромен натиск да се регистрира цялата група на БСП, за да има кворум и да се осъществят промените в Изборния кодекс." Това каза народният...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions