Йотова обяви: Графикът за консултациите за служебен кабинет ще бъде готов утре

Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян.

„Стриктно ще следвам Конституцията, така, както винаги е правила президентската институция и не само защото формално така са подредени длъжностите, но приемете и това като жест и голямо уважение към Народното събрание", заяви Илияна Йотова, предаде репортер на БГНЕС.

БГНЕС припомня, че във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първата среща ще бъде с Рая Назарян, като разговорът е насрочен за 11:00 часа.

Част от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер вече са отказали. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на БНБ Димитър Радев.

Самата Рая Назарян също публично обяви, че няма да приеме поканата да бъде назначена за служебен министър-председател.

Съгласно разпоредбите на Конституцията, президентът на България е длъжен първо да назначи служебен премиер и служебно правителство, след което да обяви датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

На 19 януари Румен Радев подаде оставка, а на 23 януари Илияна Йотова пое президентския пост.