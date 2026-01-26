Йотова обяви: Графикът за консултациите за служебен кабинет ще бъде готов утре

Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян.
БГНЕС припомня, че във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първата среща ще бъде с Рая Назарян, като разговорът е насрочен за 11:00 часа.
Част от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер вече са отказали. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на БНБ Димитър Радев.
Самата Рая Назарян също публично обяви, че няма да приеме поканата да бъде назначена за служебен министър-председател.
Съгласно разпоредбите на Конституцията, президентът на България е длъжен първо да назначи служебен премиер и служебно правителство, след което да обяви датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.
На 19 януариРумен Радев подаде оставка, а на 23 януариИлияна Йотова пое президентския пост.
Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян.
БГНЕС припомня, че във вторник президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първата среща ще бъде с Рая Назарян, като разговорът е насрочен за 11:00 часа.
Част от потенциалните кандидати от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер вече са отказали. Сред тях са омбудсманът Велислава Делчева и управителят на БНБ Димитър Радев.
Самата Рая Назарян също публично обяви, че няма да приеме поканата да бъде назначена за служебен министър-председател.
Съгласно разпоредбите на Конституцията, президентът на България е длъжен първо да назначи служебен премиер и служебно правителство, след което да обяви датата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.
На 19 януариРумен Радев подаде оставка, а на 23 януариИлияна Йотова пое президентския пост.