НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова запазва началника на кабинета си

          26 януари 2026 | 18:48 2182
          Снимка: Гласове
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова, научи ФОКУС. Назначението е направено с указ №21 от 26 януари 2026 г., след като Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

          - Реклама -

          Дългогодишен доверен кадър на Йотова

          Надя Младенова е едно от най-близките и дългогодишни имена в екипа на Илияна Йотова, като професионалният им път е тясно свързан повече от десетилетие.

          Тя е родена на 26 ноември 1982 г. в София. Завършва 105 СОУ „Атанас Далчев“ с разширено изучаване на италиански език през 2001 г. Висшето си образование получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2005 г. завършва бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история, а през 2009 г. придобива и магистърска степен в Историческия факултет.

          Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат

          Опит в българската и европейската администрация

          Кариерата ѝ в публичния сектор започва през 2009 г., когато става сътрудник на Илияна Йотова като депутат в Европейския парламент. През годините заема редица ключови позиции:

          • 2009 – 2013 г. – сътрудник на Илияна Йотова в Европейския парламент
          • 2013 – 2014 г. – началник на кабинета на министъра на образованието и науката
          • 2014 – 2017 г. – началник на кабинета на Илияна Йотова като евродепутат
          • От 2017 г. – началник на кабинета на вицепрезидента на Република България

          В периода 2022 – 2023 г. Надя Младенова заема и поста заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

          От 1 юли 2023 г. до встъпването на Йотова като президент тя е началник на кабинета на вицепрезидента.

          Езици и експертиза

          Надя Младенова владее английски, италиански и руски език, а професионалният ѝ профил се отличава с дългогодишен управленски опит, институционална памет и работа на най-високо държавно ниво.

          Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България

          Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова, научи ФОКУС. Назначението е направено с указ №21 от 26 януари 2026 г., след като Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

          - Реклама -

          Дългогодишен доверен кадър на Йотова

          Надя Младенова е едно от най-близките и дългогодишни имена в екипа на Илияна Йотова, като професионалният им път е тясно свързан повече от десетилетие.

          Тя е родена на 26 ноември 1982 г. в София. Завършва 105 СОУ „Атанас Далчев“ с разширено изучаване на италиански език през 2001 г. Висшето си образование получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2005 г. завършва бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история, а през 2009 г. придобива и магистърска степен в Историческия факултет.

          Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат

          Опит в българската и европейската администрация

          Кариерата ѝ в публичния сектор започва през 2009 г., когато става сътрудник на Илияна Йотова като депутат в Европейския парламент. През годините заема редица ключови позиции:

          • 2009 – 2013 г. – сътрудник на Илияна Йотова в Европейския парламент
          • 2013 – 2014 г. – началник на кабинета на министъра на образованието и науката
          • 2014 – 2017 г. – началник на кабинета на Илияна Йотова като евродепутат
          • От 2017 г. – началник на кабинета на вицепрезидента на Република България

          В периода 2022 – 2023 г. Надя Младенова заема и поста заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

          От 1 юли 2023 г. до встъпването на Йотова като президент тя е началник на кабинета на вицепрезидента.

          Езици и експертиза

          Надя Младенова владее английски, италиански и руски език, а професионалният ѝ профил се отличава с дългогодишен управленски опит, институционална памет и работа на най-високо държавно ниво.

          Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Габриел Вълков: Зли сили искат изборните правила да се сменят преди изборите

          Златина Петкова -
          "Има огромен натиск да се регистрира цялата група на БСП, за да има кворум и да се осъществят промените в Изборния кодекс." Това каза народният...
          Политика

          Доц. Наталия Киселова: Служебният премиер ще е някой от ръководството на Сметната палата, омбудсманът или заместникът му

          Златина Петкова -
          "Трябва да изключим Рая Назарян като евентуален служебен премиер, защото ако стане такъв, то тя не може да се кандидатира за депутат на следващите...
          Общество

          Сняг затрупа прохода „Предела“ и спря движението на камиони (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Временно е ограничено движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. Причината е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions