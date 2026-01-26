Йотова запазва началника на кабинета си

Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова, научи ФОКУС. Назначението е направено с указ №21 от 26 януари 2026 г., след като Илияна Йотова официално встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

Дългогодишен доверен кадър на Йотова

Надя Младенова е едно от най-близките и дългогодишни имена в екипа на Илияна Йотова, като професионалният им път е тясно свързан повече от десетилетие.

Тя е родена на 26 ноември 1982 г. в София. Завършва 105 СОУ „Атанас Далчев“ с разширено изучаване на италиански език през 2001 г. Висшето си образование получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 2005 г. завършва бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история, а през 2009 г. придобива и магистърска степен в Историческия факултет.

Опит в българската и европейската администрация

Кариерата ѝ в публичния сектор започва през 2009 г., когато става сътрудник на Илияна Йотова като депутат в Европейския парламент. През годините заема редица ключови позиции:

2009 – 2013 г. – сътрудник на Илияна Йотова в Европейския парламент

– сътрудник на Илияна Йотова в Европейския парламент 2013 – 2014 г. – началник на кабинета на министъра на образованието и науката

– началник на кабинета на министъра на образованието и науката 2014 – 2017 г. – началник на кабинета на Илияна Йотова като евродепутат

– началник на кабинета на Илияна Йотова като евродепутат От 2017 г. – началник на кабинета на вицепрезидента на Република България

В периода 2022 – 2023 г. Надя Младенова заема и поста заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

От 1 юли 2023 г. до встъпването на Йотова като президент тя е началник на кабинета на вицепрезидента.

Езици и експертиза

Надя Младенова владее английски, италиански и руски език, а професионалният ѝ профил се отличава с дългогодишен управленски опит, институционална памет и работа на най-високо държавно ниво.