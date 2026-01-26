Карни: Канада няма да сключва споразумение за свободна търговия с Китай въпреки заплахите на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, отговаряйки на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 100% мита върху стоки, внасяни от Канада, ако Отава продължи с търговско споразумение с Пекин, съобщи Los Angeles Times.

Карни подчерта, че сключеното наскоро споразумение с Китай не представлява договор за свободна търговия, а цели единствено намаляване на митата в няколко сектора, които през последните години са били засегнати от рестрикции.

„Нямаме намерение да правим това с Китай или с която и да е друга непазарна икономика. Това, което направихме с Китай, е да коригираме някои проблеми, възникнали през последните няколко години.“ – заяви Карни.

Канадският премиер припомни, че в рамките на споразумението за свободна търговия със САЩ и Мексико съществуват ясни ангажименти да не се сключват подобни договори с непазарни икономики без предварително уведомление на партньорите.

През 2024 г. Канада последва примера на САЩ, като наложи 100% мито върху китайските електромобили и 25% върху стоманата и алуминия. В отговор Китай въведе 100% мита върху канадското рапично олио и шрот, както и 25% върху свинското месо и морските продукти.

Този месец обаче, по време на посещение в Китай и в разрез с позицията на САЩ, Карни договори намаляване на митото върху китайските електромобили, в замяна на по-ниски мита за канадски стоки.

Премиерът обяви, че ще бъде въведен годишен таван от 49 000 електромобила за внос от Китай при митническа ставка от 6,1%, като през следващите пет години лимитът ще нарасне до около 70 000 автомобила. По думите му това представлява около 3% от 1,8 милиона превозни средства, продавани годишно в Канада, и в замяна се очаква китайски инвестиции в канадската автомобилна индустрия в рамките на три години.

Тръмп отправи заплахата си в публикация в социалните мрежи:

„Ако Карни смята да превърне Канада в ‘разтоварно пристанище’ за Китай, чрез което да се изпращат стоки в Съединените щати, той дълбоко се заблуждава.“

Коментарите на Тръмп отбелязаха рязка промяна в позицията му, след като по-рано бе заявил, че търговското споразумение на Канада с Китай е нещо, което Карни „трябва да прави“.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, говорейки в предаването This Week по ABC, повтори критиките на Тръмп.