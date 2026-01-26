Карол Навроцки: Същността на Русия не се е променила, тя е заплаха за Европа

26 януари 2026 | 08:23
11
Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства. Това заяви президентът на Полша Карол Навроцки по време на медийна конференция след среща с украинския и литовския лидер Володимир Зеленски и Гитанас Науседа, предава УНИАН.
- Реклама -
„Същността на Русия остана непроменена – тя все още представлява заплаха за Централна и Източна Европа“, посочва той.
Навроцки отбеляза, че Русия продължава да изстрелва ракети по Украйна, докато някои страни предлагат връщане към политика на „нулиране“ в отношенията с Москва. Той добави, че Русия е заплаха от много години, независимо дали е страната на Владимир Путин, царя или болшевиките.
Освен това полският президент подчерта необходимостта европейските страни да си сътрудничат, нещо, на което Полша отдава голямо значение.
Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства. Това заяви президентът на Полша Карол Навроцки по време на медийна конференция след среща с украинския и литовския лидер Володимир Зеленски и Гитанас Науседа, предава УНИАН.
- Реклама -
„Същността на Русия остана непроменена – тя все още представлява заплаха за Централна и Източна Европа“, посочва той.
Навроцки отбеляза, че Русия продължава да изстрелва ракети по Украйна, докато някои страни предлагат връщане към политика на „нулиране“ в отношенията с Москва. Той добави, че Русия е заплаха от много години, независимо дали е страната на Владимир Путин, царя или болшевиките.
Освен това полският президент подчерта необходимостта европейските страни да си сътрудничат, нещо, на което Полша отдава голямо значение.