Карол Навроцки: Същността на Русия не се е променила, тя е заплаха за Европа

Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства. Това заяви президентът на Полша Карол Навроцки по време на медийна конференция след среща с украинския и литовския лидер Володимир Зеленски и Гитанас Науседа, предава УНИАН.

„Същността на Русия остана непроменена – тя все още представлява заплаха за Централна и Източна Европа“, посочва той.

Навроцки отбеляза, че Русия продължава да изстрелва ракети по Украйна, докато някои страни предлагат връщане към политика на „нулиране“ в отношенията с Москва. Той добави, че Русия е заплаха от много години, независимо дали е страната на Владимир Путин, царя или болшевиките.

Освен това полският президент подчерта необходимостта европейските страни да си сътрудничат, нещо, на което Полша отдава голямо значение.