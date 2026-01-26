Катастрофа край Лвов уби депутат от партията на Зеленски

Украинският депутат Орест Саламаха, който е бил част от управляващата формация „Слуга на народа“, е загинал при пътен инцидент на 25 януари, след като управляваното от него АТВ се е сблъскало с микробус, съобщи „Киев Индипендънт“.
- Реклама -
Смъртта на Саламаха беше потвърдена в социалните мрежи от Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция на „Слуга на народа“. Той уточни, че инцидентът е станал
Катастрофата е станала в община Сокилники, Лвовска област, около 18:15 часа местно време, съобщиха от Държавното бюро за разследване. По предварителна информация Саламаха е навлязъл в насрещното платно за движение, преди да се удари в търговски микробус.
В резултат на инцидента няма други загинали или пострадали. Разследването по случая продължава, уточняват от Държавното бюро за разследване.
34-годишният Орест Саламаха е избран за първи път за депутат във Върховната рада през 2019 година. Той е баща на три деца.
Украинският депутат Орест Саламаха, който е бил част от управляващата формация „Слуга на народа“, е загинал при пътен инцидент на 25 януари, след като управляваното от него АТВ се е сблъскало с микробус, съобщи „Киев Индипендънт“.
- Реклама -
Смъртта на Саламаха беше потвърдена в социалните мрежи от Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция на „Слуга на народа“. Той уточни, че инцидентът е станал
Катастрофата е станала в община Сокилники, Лвовска област, около 18:15 часа местно време, съобщиха от Държавното бюро за разследване. По предварителна информация Саламаха е навлязъл в насрещното платно за движение, преди да се удари в търговски микробус.
В резултат на инцидента няма други загинали или пострадали. Разследването по случая продължава, уточняват от Държавното бюро за разследване.
34-годишният Орест Саламаха е избран за първи път за депутат във Върховната рада през 2019 година. Той е баща на три деца.
Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция.
В парламента лидерът на партията "Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че...