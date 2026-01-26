Като Макрон: Външният министър се появи в ефир с червено око (СНИМКА)

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев се появи с червено око в ефира на bTV снощи. В предаването „Защо“ той коментира, че ратификацията на членството на България в Съвета за мир ще бъде оставена на следващото Народно събрание.

- Реклама -

По време на живото излъчване обаче министърът беше с червенина на дясното око, много подобна на тази на френския президент Еманюел Макрон по време на Световния икономически форум в Давос.

Тогава официалната версия беше, че Макрон е получил субконюнктивален кръвоизлив. Това го принуди на следващите си събития да се появи със слънчеви очила дори на закрито. Самият Макрон нарече червенината „окото на тигъра“.

До момента няма официална информация каква е причината за червинаната под окото на Георгиев.