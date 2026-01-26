НА ЖИВО
          Кирил Петков: Не съм политик, който се върти около думите си, няма да съм в листите на ПП

          26 януари 2026
          Бившият съпредседател на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че няма да участва в депутатските листи на партията, като подчерта, че решението му не е изненада, а последователност.

          „Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната“. Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност“, написа Петков в профила си във Facebook.

          Той е категоричен, че не променя позициите си според конюнктурата:

          „Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.“

          Петков отхвърли и появилите се спекулации за нов политически проект:

          „Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал.“

          Той подчерта, че остава активна част от ръководството на партията:

          „Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!“

          По думите му каузата е по-важна от личното политическо присъствие:

          „Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много – и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.“

          В края на публикацията Петков посочва, че заедно с Лена Бориславова и други свои съмишленици ще продължат да работят за каузата България, включително чрез лични проекти с обществен смисъл, които да допринасят за промяната.

