Кирил Петков: Не съм политик, който се върти около думите си, няма да съм в листите на ПП

Бившият съпредседател на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че няма да участва в депутатските листи на партията, като подчерта, че решението му не е изненада, а последователност.

„Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина" се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната". Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик", а като ясна позиция и поета политическа отговорност", написа Петков в профила си във Facebook.

Той е категоричен, че не променя позициите си според конюнктурата:

„Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда.“

Петков отхвърли и появилите се спекулации за нов политически проект:

„Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал.“

Той подчерта, че остава активна част от ръководството на партията:

„Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор!“

По думите му каузата е по-важна от личното политическо присъствие:

„Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много – и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка.“

В края на публикацията Петков посочва, че заедно с Лена Бориславова и други свои съмишленици ще продължат да работят за каузата България, включително чрез лични проекти с обществен смисъл, които да допринасят за промяната.