Кирил Петков: Не съм политик, който се върти около думите си, няма да съм в листите на ПП

Бившият съпредседател на Продължаваме промянатаКирил Петков заяви, че няма да участва в депутатските листи на партията, като подчерта, че решението му не е изненада, а последователност.
Той е категоричен, че не променя позициите си според конюнктурата:
Петков отхвърли и появилите се спекулации за нов политически проект:
Той подчерта, че остава активна част от ръководството на партията:
По думите му каузата е по-важна от личното политическо присъствие:
В края на публикацията Петков посочва, че заедно с Лена Бориславова и други свои съмишленици ще продължат да работят за каузата България, включително чрез лични проекти с обществен смисъл, които да допринасят за промяната.
