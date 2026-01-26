НА ЖИВО
          Кремъл: Тръмп намира за „интересна“ идеята за трансфер на 1 млрд. долара от руски активи

          26 януари 2026 | 14:53 710
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира дипломатическите совалки между Москва и Вашингтон, засягащи използването на замразени руски финансови средства. Според информация, разпространена от изданието „Известия“, фокусът на дискусиите е предложението за пренасочване на 1 милиард долара от блокираните руски активи в САЩ към новосформирания Съвет за мир.

          Песков уточни, че до момента липсва официална публична реакция от страна на американската администрация по този конкретен въпрос. Въпреки това, от Кремъл отчитат сигнали за нагласите във Вашингтон, като говорителят отбеляза, че се забелязва, че „американският лидер Доналд Тръмп я намира за интересна идея“.

          Темата за финансовия трансфер се развива на фона на по-широк дипломатически контекст. Агенция „Фокус“ припомня, че на 19 януари Дмитрий Песков съобщи за друга ключова инициатива – покана от президента на САЩ към руския държавен глава Владимир Путин. Предложението е руският лидер да се присъедини към така наречения „Мирния съвет“ за Газа. Към настоящия момент обаче официална Москва все още не е дала отговор на тази покана.

