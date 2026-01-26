НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Война

          Кремъл за преговорите с Украйна: Частта на „формулата от Анкъридж“ за териториалните въпроси има фундаментално значение за Русия

          26 януари 2026 | 11:04 740
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Преговорите между Украйна и Русия за прекратяване на войната с посредничеството на САЩ все още са в начален етап и не бива да се очаква бърз напредък, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Той подчерта, че частта от „формулата от Анкъридж“, която се отнася до териториалните въпроси, е от фундаментално значение за Москва.

          „Би било грешка да се очакват някакви значителни резултати от първоначалните контакти. Самият факт, че тези контакти са започнали конструктивно, може да се оцени положително. Но предстои много сериозна работа“, заяви той.

          Представителят на руския президент Владимир Путин добави, че тристранните преговори са планирани да продължат следващата седмица, но точна дата все още не е определена.

          „Дружелюбие е малко вероятно в преговорите за Украйна, но ако те продължават, тогава трябва да се опитаме да постигнем нещо“, добави Песков.

          Песков също отказа да обсъжда подробностите от преговорния процес, като нарече обсъждането на отделни разпоредби „неправилно“.

          „Нашата позиция е много добре позната. Формулата от Анкъридж беше обсъдена и беше постигнато разбирателство с американските преговарящи, с президента Тръмп“, добави той и подчерта, че „териториалният въпрос“ е от „фундаментално значение“ за Руската федерация.

