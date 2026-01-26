КЗК с предупреждение: С 25% е спаднало производството на мляко, но вносът е нараснал с 43%

Производството на сурово краве мляко у нас е намаляло с 25% за периода 2020–2024 г., докато вносът на мляко и млечни продукти е нараснал с 43%. Това показват данните от задълбочено проучване на пазара, стартирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в рамките на секторния анализ на хранителните стоки от първа необходимост.

„Това поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари", предупреждават от антимонополния орган.

Сериозни деформации по веригата на доставки

В хода на анализа са проведени работни срещи между КЗК, Националната асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България, на които са обсъдени основните проблеми в сектора. Според комисията данните разкриват сериозни деформации по веригата на доставки на мляко и млечни продукти, както и висока степен на пазарна концентрация.

КЗК ревизира разрешена концентрация от 2023 г.

На базата на направените изводи КЗК за първи път е започнала ревизия на вече разрешена концентрация на пазара на млечни продукти. Става дума за сделката от 2023 г. между „Тирбул“ ЕАД и „Обединена млечна компания“ ЕАД.

„КЗК образува производство дали концентрацията е извършена при условията и по начина, при които е била разрешена, включително заявените намерения за инвестиции и програми за подкрепа на производителите, които са били основен мотив за одобряването ѝ“, посочват от комисията.

При установяване на неизпълнение на тези ангажименти КЗК може да наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция в размер до 10% от годишния оборот на засегнатите дружества.

Натрупани проблеми в сектора

По време на срещите представители на бранша са поставили и редица структурни проблеми, които допълнително утежняват ситуацията в млечния сектор. Сред тях са липсата на национални стандарти за качество, недостатъчният институционален контрол, високите производствени разходи и недостигът на работна ръка.