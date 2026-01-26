НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ледено утро и риск от заледявания в Монтана

          26 януари 2026 | 08:34 120
          Снимка: diamondpet.com
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Много ниски температури сковаха района на Монтана още в ранните часове на деня. По прогнози в следващите часове се очакват валежи от дъжд, което може да доведе до сериозни заледявания и усложняване на пътната обстановка.

          - Реклама -

          В ефира на „Здравей, България“ местните власти заявиха, че са в готовност за зимната ситуация. Кметът на Монтана Златко Живков подчерта, че общината работи постоянно по превенцията и има ясен план за реакция при влошаване на условията.

          Сняг затвори Троянски проход и въведе ограничения за тежкотоварни автомобили Сняг затвори Троянски проход и въведе ограничения за тежкотоварни автомобили

          „Разполагаме с 30 тона пясък, 20 тона сол и достатъчно химия, за да реагираме, ако тук настане ледена епоха”, увери градоначалникът.

          Много ниски температури сковаха района на Монтана още в ранните часове на деня. По прогнози в следващите часове се очакват валежи от дъжд, което може да доведе до сериозни заледявания и усложняване на пътната обстановка.

          - Реклама -

          В ефира на „Здравей, България“ местните власти заявиха, че са в готовност за зимната ситуация. Кметът на Монтана Златко Живков подчерта, че общината работи постоянно по превенцията и има ясен план за реакция при влошаване на условията.

          Сняг затвори Троянски проход и въведе ограничения за тежкотоварни автомобили Сняг затвори Троянски проход и въведе ограничения за тежкотоварни автомобили

          „Разполагаме с 30 тона пясък, 20 тона сол и достатъчно химия, за да реагираме, ако тук настане ледена епоха”, увери градоначалникът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Христо Орманджиев: Предсрочният вот се очаква да се измести към края на април

          Дамяна Караджова -
          Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията.
          Инциденти

          Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети

          Дамяна Караджова -
          Силна зимна буря, обхванала голяма част от Съединените щати
          Инциденти

          Тежка катастрофа в Прохода на Републиката: дете загина, а родителите му са ранени

          Дамяна Караджова -
          Дете загина при тежка катастрофа между товарен автомобил и лека кола, която блокира Прохода на Републиката.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions