Ледено утро и риск от заледявания в Монтана

Много ниски температури сковаха района на Монтана още в ранните часове на деня. По прогнози в следващите часове се очакват валежи от дъжд, което може да доведе до сериозни заледявания и усложняване на пътната обстановка.

В ефира на „Здравей, България“ местните власти заявиха, че са в готовност за зимната ситуация. Кметът на Монтана Златко Живков подчерта, че общината работи постоянно по превенцията и има ясен план за реакция при влошаване на условията.