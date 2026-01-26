Лекари от пет държави подсилиха екипа на болницата в Перник

Болницата в Перник вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран, които работят в ключови отделения – педиатрия, инфекциозни болести, кардиология и неврология.

„Тези млади лекари се свързаха с нас чрез агенция, която разпространява възможности за работа. След това проактивно потърсихме допълнителни кандидати и така се събра екип от 9 лекари от Индия и още 5 от други страни“, обясни директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски.

Чуждестранните медици работят в болницата от средата на миналата година. Един от тях – д-р Ален от неврологичното отделение, подчертава ролята на наставниците си в професионалното развитие. „Моят ментор д-р Стойчева ми помага във всичко – от протоколи до специфични процедури като тромболиза. Сестри и санитарни работници също са много отзивчиви“, сподели той.

Според д-р Нино езиковата бариера съществува, но не пречи на работния процес. „Говоря на английски с колегите и ползвам български с пациентите. Учих български три години в медицинската академия, което много помага“, каза тя.

Директорът на болницата уточни, че нивото на владеене на български език е различно, но всеки от новите лекари има наставник по време на дежурствата си, който съдейства както за комуникацията с пациентите, така и за усвояването на професионалните умения.

„Всички позиции в болницата вече са заети, включително за специализанти. Проблемът с недостига на кадри към момента е решен“, посочи д-р Дренски. По думите му пациентите са приели новите лекари положително, като до момента няма сигнали за напрежение или затруднения.

Д-р Ален споделя и личното си отношение към страната: „Тук е много хубаво, има качествено образование и интересни клинични практики. Харесвам страната и мисля да остана.“