Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитно изказване в социалната мрежа относно голмайстора на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, за когото се облизва и Левски. По-рано през деня Sportal.bg съобщи, че „червените“ от Бистрица също се интересуват от южноамериканеца, като съществува вероятност Хуан Переа да подсили тима на Иван Стоянов, а не този на Хулио Веласкес.

„Не се мъчи за Переа, наш е“, написа фен на „сините“ на стената на Найденов във „Фейсбук“. На това бизнесменът отговори: „Чакай да продадем Диало и ще видим колко е ваш“.