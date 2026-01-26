НА ЖИВО
          Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

          На това бизнесменът отговори: "Чакай да продадем Диало и ще видим колко е ваш"

          26 януари 2026 | 12:12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитно изказване в социалната мрежа относно голмайстора на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, за когото се облизва и Левски. По-рано през деня Sportal.bg съобщи, че „червените“ от Бистрица също се интересуват от южноамериканеца, като съществува вероятност Хуан Переа да подсили тима на Иван Стоянов, а не този на Хулио Веласкес.

          „Не се мъчи за Переа, наш е“, написа фен на „сините“ на стената на Найденов във „Фейсбук“. На това бизнесменът отговори: „Чакай да продадем Диало и ще видим колко е ваш“.

