Левски се прибира във вторник

26 януари 2026 | 10:32
Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция.
Полетът на „сините“ се очаква на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София по обяд, малко след 12:00 часа.
Пред медиите ще говори нападателят Радослав Кирилов.
Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще говори пред медиите след контролата с „Вихрен“ (Сандански) на 28 януари в залата за пресконференции на стадион „Георги Аспарухов“.
