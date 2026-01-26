Левски се прибира във вторник

Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция.

Полетът на „сините“ се очаква на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София по обяд, малко след 12:00 часа.

Пред медиите ще говори нападателят Радослав Кирилов.

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще говори пред медиите след контролата с „Вихрен“ (Сандански) на 28 януари в залата за пресконференции на стадион „Георги Аспарухов“.