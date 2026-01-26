НА ЖИВО
          Левски се прибира във вторник

          Пред медиите ще говори нападателят Радослав Кирилов

          26 януари 2026 | 10:32
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция.

          Полетът на „сините“ се очаква на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София по обяд, малко след 12:00 часа.

          Пред медиите ще говори нападателят Радослав Кирилов.

          Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще говори пред медиите след контролата с „Вихрен“ (Сандански) на 28 януари в залата за пресконференции на стадион „Георги Аспарухов“.

