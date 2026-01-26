НА ЖИВО
          Лула призова Тръмп „Съветът за мир“ да бъде ограничен само до конфликта в Газа

          26 януари 2026 | 21:53
          Снимка: Chip Somodevilla and Ton Molina / NurPhoto
          Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е призовал текущият президент на Америка Доналд Тръмп да ограничи инициативата си „Съвет за мир“ единствено до конфликта в Ивицата Газа, съобщи президентството на Бразилия.

          По време на телефонен разговор между двамата лидери Лула, който е бил поканен да се присъедини към противоречивата организация на Тръмп за глобално разрешаване на конфликти, е предложил тя „да бъде ограничена до въпроса за Газа и да включва място за Палестина“.

          В рамките на 50-минутния разговор двамата президенти са се договорили и за посещение на Лула във Вашингтон, като датата предстои да бъде уточнена, се казва в официалното изявление на бразилското президентство.

          Инициативата „Съвет за мир“ на Тръмп предизвика смесени реакции в международен план, като редица държави изразиха резерви относно нейния обхват и цели.

