Лула призова Тръмп „Съветът за мир“ да бъде ограничен само до конфликта в Газа

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва е призовал текущият президент на Америка Доналд Тръмп да ограничи инициативата си „Съвет за мир“ единствено до конфликта в Ивицата Газа, съобщи президентството на Бразилия.

По време на телефонен разговор между двамата лидери Лула, който е бил поканен да се присъедини към противоречивата организация на Тръмп за глобално разрешаване на конфликти, е предложил тя „да бъде ограничена до въпроса за Газа и да включва място за Палестина“.

В рамките на 50-минутния разговор двамата президенти са се договорили и за посещение на Лула във Вашингтон, като датата предстои да бъде уточнена, се казва в официалното изявление на бразилското президентство.

Инициативата „Съвет за мир“ на Тръмп предизвика смесени реакции в международен план, като редица държави изразиха резерви относно нейния обхват и цели.