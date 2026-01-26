Мъгла, валежи и силен вятър влошават условията в планините

Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Времето е облачно и мъгливо, с превалявания от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Във високите части на планините духа умерен до силен вятър, който на места допълнително усложнява обстановката.

- Реклама -

От ПСС уточняват, че съоръженията в курортите работят, а за изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, през деня в планините ще се задържи облачно време с валежи от дъжд, като над 1700–1800 метра валежите ще са от сняг, а границата между дъжд и сняг постепенно ще се понижава. Очаква се силен и бурен южен вятър, който през деня ще започне да отслабва. Вечерта в западните райони вятърът ще се ориентира от северозапад, с което ще започне нахлуване на по-студен въздух.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 1 градус.