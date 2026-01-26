НА ЖИВО
          Марселино Кареасо прави сериозна отстъпка, за да подпише с Левски

          Така са останали само дребни неща, които двете страни да изгладят, за да може той да подпише

          26 януари 2026 | 10:17
          Марселино Кареасо бе един от добре платените играчи на ЦСКА, но ще направи сериозна отстъпка, за да облече синята фланелка. Запознати твърдят, че в момента на „Герена“ не разполагат с ресурс, за да се доближат да възнаграждението му при „червените“ и ще трябва да се задоволи с такова, с каквото от Ботев (Пловдив) разкриха, че е изкушен Армстронг Око-Флекс, твърди „Мач Телеграф“.

          Както е известно, от „Колежа“ разтръбиха, че става въпрос за 15 000 евро на месец. Към тях, естествено, има сериозни бонуси, както и солидна сума при подписването. Подобна оферта била задоволила в крайна сметка и Кареасо, както и неговите агенти. Така са останали само дребни неща, които двете страни да изгладят, за да може той да подпише.

          Кареасо е искал също така да получи уверение, че на него няма да се гледа с лошо око, защото все пак изкара близо 3 години в ЦСКА и в този период успя да натрупа доста победи над Левски. Естествено, той трябва да мине успешно и медицинските тестове.

