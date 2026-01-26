Стотици шофьори на тежкотоварни автомобили организираха мащабни блокади на ключови гранични пунктове в няколко балкански държави. Протестните действия са провокирани от настояването за спешни промени във визовата система на Европейския съюз, която според превозвачите възпрепятства нормалното функциониране на транспортния сектор в региона.

Координираната акция на транспортните синдикати засегна десетки пунктове за товарни превози в Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Организаторите предупреждават, че блокадите могат да продължат до седем дни, ако исканията им не бъдат чути.

Основното напрежение е породено от въведената през октомври система за влизане и излизане (Entry/Exit System – EES) по външните граници на Европейския съюз. Тази система цели дигитализиране на регистрацията на пътуващите и замяна на физическите печати в паспортите. Въпреки че правилото за престой от максимум 90 дни в рамките на 180 дни за граждани на трети страни не е ново, електронният контрол прави прилагането му много по-стриктно и неизбежно.

Ситуацията е особено напрегната на граничния пункт „Батровци“ между Сърбия и Хърватия, където малко след обяд се образуваха колони от камиони с дължина стотици метри. Неджьо Мандич от Асоциацията на транспортните оператори на Сърбия изрази остро недоволство от настоящата ситуация пред АФП.

„Вие наказвате, депортирате и нанасяте щети на цялата европейска икономика“, заяви Мандич, коментирайки рестриктивните мерки. Според него дигиталното проследяване прави дългите международни курсове от Балканите практически невъзможни за изпълнение („неустойчиви“). Той допълни с огорчение: „Казваме ви това вече повече от 10 години“.

На терен шофьорите са решени да отстояват правата си до постигане на резултат. Никола Раконяц, 25-годишен водач, участващ в блокадата на „Батровци“, сподели, че проблемите се обсъждат от дълго време без реален резултат. „Ако сме единни, това е единственият начин да решим проблема“, категоричен бе той.

От Асоциацията на превозвачите в Северна Македония също излязоха с официална позиция, предупреждавайки за негативните ефекти от строгото дигитално проследяване. Според тях, спазването на ограниченията досега е било възможно, но новата система ще доведе до масови задържания и спиране на водачи на границите. „Професионалните шофьори не са туристи. Те не са нелегални мигранти, терористи или незаконни работници“, се казва в изявлението на организацията.

Синдикатите декларираха готовност да прекратят блокадите незабавно, при условие че Европейският съюз се съгласи на преговори за преразглеждане на условията за професионалните шофьори.

Икономическото значение на транспортните връзки е огромно. Европейският съюз е водещият търговски партньор на Западните Балкани, като над 60% от външната търговия на региона е насочена именно към страни от Общността и се осъществява предимно по суша. Данните показват, че само през 2024 г. търговията със стоки между ЕС и Западните Балкани е надхвърлила 83 млрд. евро (98 млрд. долара), което подчертава потенциалния икономически риск от продължителни блокади.