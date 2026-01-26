Около 4.20 часа на 23 януари в полицейския участък в Боровец постъпил сигнал за инцидент с пешеходци в курорта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

- Реклама -

На място е установено, че лек автомобил е ударил движещи се по пътното платно мъж и жена, ирландски граждани. Пострадалите са настанени за лечение с опасност за живота.

Действията по разследването продължават в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.