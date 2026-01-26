Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота. Трагичният инцидент е станал на ул. „Асен Христофоров“, където мъжът е живеел под наем.

От полицията съобщиха, че по тялото няма следи от насилие. След подаден сигнал на мястото са пристигнали полицейски екип и линейка, като медиците само са констатирали смъртта.

По първоначална информация загиналият е мъж на средна възраст. Обстоятелствата около случая се изясняват.

Очевидец, преминал през района малко след инцидента, разказва: