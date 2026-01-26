НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          26 януари 2026 | 10:51 330
          Снимка: Евроком
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота. Трагичният инцидент е станал на ул. „Асен Христофоров“, където мъжът е живеел под наем.

          - Реклама -

          От полицията съобщиха, че по тялото няма следи от насилие. След подаден сигнал на мястото са пристигнали полицейски екип и линейка, като медиците само са констатирали смъртта.

          Трагедия в Пловдив: Откриха тялото на мъж пред жилищен блок в квартал „Южен“ Трагедия в Пловдив: Откриха тялото на мъж пред жилищен блок в квартал „Южен“

          По първоначална информация загиналият е мъж на средна възраст. Обстоятелствата около случая се изясняват.

          Очевидец, преминал през района малко след инцидента, разказва:

          „Минах точно когато бяха дошли от полицията, преди да го покрият – просто гледката беше неописуема, бог да го прости човека“, цитира Plovdiv24.bg.

          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота. Трагичният инцидент е станал на ул. „Асен Христофоров“, където мъжът е живеел под наем.

          - Реклама -

          От полицията съобщиха, че по тялото няма следи от насилие. След подаден сигнал на мястото са пристигнали полицейски екип и линейка, като медиците само са констатирали смъртта.

          Трагедия в Пловдив: Откриха тялото на мъж пред жилищен блок в квартал „Южен“ Трагедия в Пловдив: Откриха тялото на мъж пред жилищен блок в квартал „Южен“

          По първоначална информация загиналият е мъж на средна възраст. Обстоятелствата около случая се изясняват.

          Очевидец, преминал през района малко след инцидента, разказва:

          „Минах точно когато бяха дошли от полицията, преди да го покрият – просто гледката беше неописуема, бог да го прости човека“, цитира Plovdiv24.bg.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Политика

          Доц. Св. Живков: Основният проблем на изборите е контролирания вот

          Росица Николаева -
          "Изборният кодекс отново стана жертва на междупартийни игрички." Това заяви пред БНР доц. Светослав Живков, историк, политолог, изследовател на изборни системи, член на "Синя България". "Промени...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions