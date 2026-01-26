Младеж помете две момичета на пешеходна пътека в Пазарджик

17-годишно момиче е пострадало при пътнотранспортно произшествие в Пазарджик, след като заедно с друго момиче е било блъснато на пешеходна пътека на булевард „България“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Инцидентът

Сигналът за катастрофата е подаден около 20:45 часа в събота вечерта, като незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и „Спешна помощ“. На място е установено, че 18-годишен водач на лек автомобил „Шкода“, движещ се по булеварда, е ударил две момичета на пешеходна пътека.

Пострадалите са 17-годишно момиче от село Гелеменово и 14-годишно момиче от град Радомир. Произшествието е станало при работеща светофарна уредба, като по данни на полицията шофьорът е преминал на зелен сигнал.

Състоянието на пострадалите

По-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ – Пазарджик с различни травми и наранявания. За момента няма информация за опасност за живота ѝ.

Разследване

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районната прокуратура.

Предишни подобни инциденти

Инцидентът не е изолиран. В края на ноември 2025 година момиче и момче бяха блъснати от джип, докато пресичат на пешеходна пътека в Пазарджик.