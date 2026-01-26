НА ЖИВО
          Младеж помете две момичета на пешеходна пътека в Пазарджик

          26 януари 2026 | 13:29
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          17-годишно момиче е пострадало при пътнотранспортно произшествие в Пазарджик, след като заедно с друго момиче е било блъснато на пешеходна пътека на булевард „България“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

          Инцидентът

          Сигналът за катастрофата е подаден около 20:45 часа в събота вечерта, като незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и „Спешна помощ“. На място е установено, че 18-годишен водач на лек автомобил „Шкода“, движещ се по булеварда, е ударил две момичета на пешеходна пътека.

          Пострадалите са 17-годишно момиче от село Гелеменово и 14-годишно момиче от град Радомир. Произшествието е станало при работеща светофарна уредба, като по данни на полицията шофьорът е преминал на зелен сигнал.

          Състоянието на пострадалите

          По-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ – Пазарджик с различни травми и наранявания. За момента няма информация за опасност за живота ѝ.

          Разследване

          Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, уточняват от полицията. По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на Районната прокуратура.

          Предишни подобни инциденти

          Инцидентът не е изолиран. В края на ноември 2025 година момиче и момче бяха блъснати от джип, докато пресичат на пешеходна пътека в Пазарджик.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Близо седмица: Хиляди хора във Велико Търново са без парно заради аварии

          Никола Павлов -
          Шести пореден ден хиляди жители на Велико Търново са без отопление заради аварии в топлопреносната мрежа. Засегнати са битови абонати от над 15 улици,...
          България

          Кремена Кунева: ПП- учебникарски пример как не се прави политика

          Катя Илиева -
          Кремена Кунева, Фейсбук Да започнем направо, без загрявка. Това, което Продължаваме промяната прави в момента, не е политическа грешка, а е учебникарски пример как не...
          Политика

          Утре започват консултациите с кандидатите за служебен премиер

          Никола Павлов -
          Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян във връзка с конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател. Разговорът...
