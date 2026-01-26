Мнозинството от европейците гледат в бъдещето с краен песимизъм

Две трети от европейците са песимистично настроени относно състоянието на света, своите страни, обстоятелствата си и опасностите, породени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това сочи ноемврийско проучване сред над 11 000 души в 23 страни от Европейския съюз, съобщава Politico.

- Реклама -

Според проучването близо две трети от анкетираните (63%) казват, че „най-добрите години са зад гърба ни“, а 77% смятат, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“. Тези мрачни настроения са особено разпространени в Западна и Централна Европа. По-голямата част от европейците (76%) казват, че демокрацията в страната им е в упадък.

В почти всички анкетирани страни мнозинството смята, че страната им се движи в грешна посока. Изключенията са Полша, Литва и Дания. Негативните мнения са по-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

Нещо повече, във всички страни повече от 70 процента от анкетираните смятат, че „имат право да очакват повече от своето правителство“, вместо да очакват твърде много.

На въпроса дали са съгласни, че техните страни „трябва по-агресивно да защитават националните си интереси, дори това да създава напрежение с други страни“, огромното мнозинство отговори утвърдително (71%).

Респондентите също така подкрепиха увеличаване на инвестициите в европейската сигурност: 57% са за увеличаване на „разходите за отбрана и сигурност“.

Влиянието на Тръмп

Още преди президентът на САЩ да обяви желанието си да анексира Гренландия, огромното мнозинство от европейците го възприемаха като негативна сила за света, страната си и световната икономика. Близо две трети от анкетираните заявиха, че са песимистично настроени относно влиянието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената си страна (64%).

На въпроса дали Тръмп заслужава Нобеловата награда, 77% отговориха с „не“.