НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Мнозинството от европейците гледат в бъдещето с краен песимизъм

          26 януари 2026 | 09:37 253
          Европейски съюз
          Европейски съюз
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Две трети от европейците са песимистично настроени относно състоянието на света, своите страни, обстоятелствата си и опасностите, породени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това сочи ноемврийско проучване сред над 11 000 души в 23 страни от Европейския съюз, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Според проучването близо две трети от анкетираните (63%) казват, че „най-добрите години са зад гърба ни“, а 77% смятат, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“. Тези мрачни настроения са особено разпространени в Западна и Централна Европа. По-голямата част от европейците (76%) казват, че демокрацията в страната им е в упадък.

          В почти всички анкетирани страни мнозинството смята, че страната им се движи в грешна посока. Изключенията са Полша, Литва и Дания. Негативните мнения са по-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

          Нещо повече, във всички страни повече от 70 процента от анкетираните смятат, че „имат право да очакват повече от своето правителство“, вместо да очакват твърде много.

          На въпроса дали са съгласни, че техните страни „трябва по-агресивно да защитават националните си интереси, дори това да създава напрежение с други страни“, огромното мнозинство отговори утвърдително (71%).

          Респондентите също така подкрепиха увеличаване на инвестициите в европейската сигурност: 57% са за увеличаване на „разходите за отбрана и сигурност“.

          Влиянието на Тръмп

          Още преди президентът на САЩ да обяви желанието си да анексира Гренландия, огромното мнозинство от европейците го възприемаха като негативна сила за света, страната си и световната икономика. Близо две трети от анкетираните заявиха, че са песимистично настроени относно влиянието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената си страна (64%).

          На въпроса дали Тръмп заслужава Нобеловата награда, 77% отговориха с „не“.

          Две трети от европейците са песимистично настроени относно състоянието на света, своите страни, обстоятелствата си и опасностите, породени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това сочи ноемврийско проучване сред над 11 000 души в 23 страни от Европейския съюз, съобщава Politico.

          - Реклама -

          Според проучването близо две трети от анкетираните (63%) казват, че „най-добрите години са зад гърба ни“, а 77% смятат, че животът в страната им „ще бъде по-труден за следващото поколение“. Тези мрачни настроения са особено разпространени в Западна и Централна Европа. По-голямата част от европейците (76%) казват, че демокрацията в страната им е в упадък.

          В почти всички анкетирани страни мнозинството смята, че страната им се движи в грешна посока. Изключенията са Полша, Литва и Дания. Негативните мнения са по-високи в Румъния (91%), Гърция (88%) и България (86%).

          Нещо повече, във всички страни повече от 70 процента от анкетираните смятат, че „имат право да очакват повече от своето правителство“, вместо да очакват твърде много.

          На въпроса дали са съгласни, че техните страни „трябва по-агресивно да защитават националните си интереси, дори това да създава напрежение с други страни“, огромното мнозинство отговори утвърдително (71%).

          Респондентите също така подкрепиха увеличаване на инвестициите в европейската сигурност: 57% са за увеличаване на „разходите за отбрана и сигурност“.

          Влиянието на Тръмп

          Още преди президентът на САЩ да обяви желанието си да анексира Гренландия, огромното мнозинство от европейците го възприемаха като негативна сила за света, страната си и световната икономика. Близо две трети от анкетираните заявиха, че са песимистично настроени относно влиянието на Тръмп през следващата година върху световната икономика (69%), мира и сигурността (64%) и собствената си страна (64%).

          На въпроса дали Тръмп заслужава Нобеловата награда, 77% отговориха с „не“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Пожар и взрив в завод край Гърция: осем ранени и изчезнали работници

          Дамяна Караджова -
          Осем души са пострадали, а петима се водят в неизвестност след пожар и експлозия, избухнали тази сутрин в завод за производство на храни
          Здраве

          Отмениха грипната епидемия в Добрич, очаква се решение за Варна

          Росица Николаева -
          Вече са отменени въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Добрич. За последните седем дни заболеваемостта...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions