      понеделник, 26.01.26
          Мощна зимна буря парализира САЩ: седем загинали и хиляди отменени полети

          26 януари 2026 | 08:42
          Сподели
          Силна зимна буря, обхванала голяма част от Съединените щати, взе седем жертви и доведе до масови смущения във въздушния трафик. Само в неделя над 11 400 полета бяха отменени, след като стихията блокира ключови региони на страната.

          Бурята засегна обширна територия — от южните части на Скалистите планини до Нова Англия. По данни на Националната метеорологична служба, близо 180 милиона души, или повече от половината население на САЩ, се намират в зона с тежки зимни условия. В североизточните щати се очакваха между 30 и 60 сантиметра сняг, включително във Вашингтон, Ню Йорк и Бостън, а на места температурите паднаха до около минус 25 градуса.

          Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток Снежна буря парализира САЩ: Хиляди полети отменени, милиони без ток

          Прогнозите на синоптиците сочат, че зимната буря може да продължи още между 4 и 6 дни, което допълнително усложнява ситуацията.

          Според данни на аналитичната компания Cirium, водещ световен източник на авиационни анализи, това е най-мащабното събитие с отменени полети от началото на пандемията от COVID-19. Най-силно засегнати са били летищата в североизточната част на страната. Летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк временно преустанови работа в неделя следобед, а на „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети за деня бяха отменени.

          В Филаделфия не се осъществиха 94% от полетите, а на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк — около 80%. Значителни затруднения бяха отчетени и на летищата в Далас – Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

          Най-много отменени полети регистрираха American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines и JetBlue, показват данните на FlightAware.

          Експерти предупреждават, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни, като закъсненията ще засегнат и полети извън пряко ударените от бурята райони.

