НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Над 60% от германците определят Доналд Тръмп като заплаха за страната

          26 януари 2026 | 14:28 291
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Значително мнозинство от германското общество възприема американския президент Доналд Тръмп по-скоро като риск за националната сигурност и интереси, отколкото като партньор. Това показват данните от най-новото социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник „Билд“.

          - Реклама -

          Според резултатите от анкетата, в която са взели участие 1000 души, повече от 60% от респондентите категоризират американския държавен глава като заплаха за Германия. На срещуположния полюс са едва 24% от запитаните, които продължават да виждат в лицето на Тръмп съюзник. Теренната работа по проучването е осъществена в рамките на два дни – четвъртък и петък.

          Нагласите към Вашингтон имат пряко отражение и върху очакванията на избирателите към вътрешната политика на Берлин. Данните сочат, че 52% от германците настояват канцлерът Фридрих Мерц да възприеме по-твърда позиция в отношенията си с Белия дом. В същото време, близо една трета от анкетираните (32%) са на мнение, че сътрудничеството и конструктивният диалог с американския президент остават по-правилният стратегически подход за страната.

          Тези обществени нагласи се формират в контекста на изострените отношения между Европа и САЩ, породени от спора около Гренландия. Напрежението бескалира, след като Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да наложи наказателни търговски мита на осем европейски държави, сред които и Германия. Първоначалните намерения за санкции бяха провокирани от категоричното несъгласие на европейските партньори с идеите за установяване на американски контрол над полуавтономния датски арктически остров.

          Значително мнозинство от германското общество възприема американския президент Доналд Тръмп по-скоро като риск за националната сигурност и интереси, отколкото като партньор. Това показват данните от най-новото социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник „Билд“.

          - Реклама -

          Според резултатите от анкетата, в която са взели участие 1000 души, повече от 60% от респондентите категоризират американския държавен глава като заплаха за Германия. На срещуположния полюс са едва 24% от запитаните, които продължават да виждат в лицето на Тръмп съюзник. Теренната работа по проучването е осъществена в рамките на два дни – четвъртък и петък.

          Нагласите към Вашингтон имат пряко отражение и върху очакванията на избирателите към вътрешната политика на Берлин. Данните сочат, че 52% от германците настояват канцлерът Фридрих Мерц да възприеме по-твърда позиция в отношенията си с Белия дом. В същото време, близо една трета от анкетираните (32%) са на мнение, че сътрудничеството и конструктивният диалог с американския президент остават по-правилният стратегически подход за страната.

          Тези обществени нагласи се формират в контекста на изострените отношения между Европа и САЩ, породени от спора около Гренландия. Напрежението бескалира, след като Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да наложи наказателни търговски мита на осем европейски държави, сред които и Германия. Първоначалните намерения за санкции бяха провокирани от категоричното несъгласие на европейските партньори с идеите за установяване на американски контрол над полуавтономния датски арктически остров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          САЩ нападнаха Европа за сделката за свободна търговия с Индия: Сами финансират войната срещу тях

          Иван Христов -
          Индия и ЕС планират да подпишат пакт за свободна търговия, наречен „майката на всички споразумения“, по време на среща между председателя на Европейската комисия...
          Общество

          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Георги Петров -
          Френските депутати се очаква днес да гласуват закон за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, инициатива, подкрепяна от президента Еманюел Макрон....
          Икономика

          Върбанов: Проблемът не е Меркосур, а сгрешеният модел на българското земеделие, ориентирано към суровини

          Росица Николаева -
          Липсата на точен анализ и качествена информационна кампания от страна на Европейската комисия (ЕК) е основната причина за острата реакция срещу търговското споразумение с...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions