Значително мнозинство от германското общество възприема американския президент Доналд Тръмп по-скоро като риск за националната сигурност и интереси, отколкото като партньор. Това показват данните от най-новото социологическо проучване, проведено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА по поръчка на германския вестник „Билд“.

- Реклама -

Според резултатите от анкетата, в която са взели участие 1000 души, повече от 60% от респондентите категоризират американския държавен глава като заплаха за Германия. На срещуположния полюс са едва 24% от запитаните, които продължават да виждат в лицето на Тръмп съюзник. Теренната работа по проучването е осъществена в рамките на два дни – четвъртък и петък.

Нагласите към Вашингтон имат пряко отражение и върху очакванията на избирателите към вътрешната политика на Берлин. Данните сочат, че 52% от германците настояват канцлерът Фридрих Мерц да възприеме по-твърда позиция в отношенията си с Белия дом. В същото време, близо една трета от анкетираните (32%) са на мнение, че сътрудничеството и конструктивният диалог с американския президент остават по-правилният стратегически подход за страната.

Тези обществени нагласи се формират в контекста на изострените отношения между Европа и САЩ, породени от спора около Гренландия. Напрежението бескалира, след като Доналд Тръмп се отказа от заплахите си да наложи наказателни търговски мита на осем европейски държави, сред които и Германия. Първоначалните намерения за санкции бяха провокирани от категоричното несъгласие на европейските партньори с идеите за установяване на американски контрол над полуавтономния датски арктически остров.