Николай Денков: Лена Бориславова подготвя нов проект

„Кирил Петков няма да е в листите на „Продължаваме промяната“ (ПП) на предстоящите избори“.

Новината съобщи Николай Денков.

„Имам идея какъв ще е новия проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение.

Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него“, допълни Данков.

В листите на ПП няма да присъстват също Явор Божанков и Даниел Лорер.