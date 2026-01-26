НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Начало България Политика

          Николай Денков: Лена Бориславова подготвя нов проект

          26 януари 2026 | 09:10
          „Кирил Петков няма да е в листите на „Продължаваме промяната“ (ПП) на предстоящите избори“.

          Новината съобщи Николай Денков.

          Имам идея какъв ще е новия проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение. 

          Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него“, допълни Данков.

          В листите на ПП няма да присъстват  също Явор Божанков и Даниел Лорер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Христо Орманджиев: Предсрочният вот се очаква да се измести към края на април

          Дамяна Караджова -
          Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията.
          Политика

          След президентството: ще влезе ли Румен Радев в партийния живот

          Дамяна Караджова -
          Все още няма публична информация за евентуален политически проект на досегашния президент Румен Радев.
          Политика

          Очаква се Илияна Йотова да стартира консултации за определяне на служебен премиер

          Дамяна Караджова -
          Очаква се държавният глава Илияна Йотова да започне консултации с личностите от т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер.
