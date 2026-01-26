Николай Денков: Лена Бориславова подготвя нов проект

26 януари 2026 | 09:10
54
„Кирил Петков няма да е в листите на „Продължаваме промяната“ (ПП) на предстоящите избори“.
- Реклама -
Новината съобщи Николай Денков.
„Имам идея какъв ще е новия проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение.
Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него“, допълни Данков.
В листите на ПП няма да присъстват също Явор Божанков и Даниел Лорер.
„Кирил Петков няма да е в листите на „Продължаваме промяната“ (ПП) на предстоящите избори“.
- Реклама -
Новината съобщи Николай Денков.
„Имам идея какъв ще е новия проект на Лена Бориславова, но нека тя да отговори на тези въпроси. Това е нейно решение.
Кирил Петков е в ПП. Много често си контактуваме с него“, допълни Данков.
В листите на ПП няма да присъстват също Явор Божанков и Даниел Лорер.