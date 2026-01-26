НА ЖИВО
          Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат

          26 януари 2026 | 16:55 2200
          Снимка: Wikimedia Common
          Седем души от екипа на Румен Радев на „Дондуков“ 2 си тръгват заедно с него.

          Това става ясно от направените до този момент промени на сайта на президентската институция, където част от имената на досегашните съветници и секретари на Радев вече ги няма и няма да са част от екипа на новия президент Илияна Йотова.

          Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора – началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и секретарят му по отбрана Димитър Стоянов.

          Донев беше два пъти служебен премиер, бил е и служебен министър. А постовете на Стоянов във „Фейсбук“ често се разчитат като „говорене“ от името на Радев.

          От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Също и Илин Димитров, който бе депутат от „Промяната“, а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.

          Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен двигател на президентската партия.

          От досегашните съветници на Радев институцията напускат Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство), пише „24 часа“.

          На „Дондуков“ 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева. На мястото на Донев като началник на кабинета на държавния глава застава шефката на кабинета на Йотова и досега Надя Младенова.

          Последвайте Евроком в Google News

