Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“

От 13:00 часа днес е въведено временно ограничение за движението на автомобили над 3,5 тона, само на вход към България, през няколко гранични пропускателни контролни пункта. Мярката е наложена заради протести на превозвачи в Република Сърбия и Република Северна Македония, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Засегнати гранични пунктове

Ограничението важи за следните ГКПП:

„Връшка чука“

„Брегово“

„Стрезимировци“

„Гюешево“

„Делчево“

„Златарево“

През тези пунктове не се допуска влизане в страната на тежкотоварни автомобили над 3,5 т.

Калотина напълно затворен за камиони

ГКПП „Калотина“ е затворен в двете посоки за автомобили над 3,5 тона, уточняват още от АПИ.

Допълнителни ограничения от полунощ

От 00:00 часа на 27 януари 2026 г. ще бъде преустановено и излизането от България за тежкотоварни превозни средства през изброените гранични пунктове.

От АПИ препоръчват на превозвачите да планират маршрутите си предварително и да следят актуалната информация за трафика и граничната обстановка.