      понеделник, 26.01.26
          Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“

          26 януари 2026 | 13:34
          От 13:00 часа днес е въведено временно ограничение за движението на автомобили над 3,5 тона, само на вход към България, през няколко гранични пропускателни контролни пункта. Мярката е наложена заради протести на превозвачи в Република Сърбия и Република Северна Македония, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          Засегнати гранични пунктове

          Ограничението важи за следните ГКПП:

          • „Връшка чука“
          • „Брегово“
          • „Стрезимировци“
          • „Гюешево“
          • „Делчево“
          • „Златарево“

          През тези пунктове не се допуска влизане в страната на тежкотоварни автомобили над 3,5 т.

          Калотина напълно затворен за камиони

          ГКПП „Калотина“ е затворен в двете посоки за автомобили над 3,5 тона, уточняват още от АПИ.

          Допълнителни ограничения от полунощ

          От 00:00 часа на 27 януари 2026 г. ще бъде преустановено и излизането от България за тежкотоварни превозни средства през изброените гранични пунктове.

          От АПИ препоръчват на превозвачите да планират маршрутите си предварително и да следят актуалната информация за трафика и граничната обстановка.

