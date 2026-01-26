Нова блокада: Превозвачи затвориха ГКПП „Калотина“

От 13:00 часа днес е въведено временно ограничение за движението на автомобили над 3,5 тона, само на вход към България, през няколко гранични пропускателни контролни пункта. Мярката е наложена заради протести на превозвачи в Република Сърбия и Република Северна Македония, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
- Реклама -
Засегнати гранични пунктове
Ограничението важи за следните ГКПП:
„Връшка чука“
„Брегово“
„Стрезимировци“
„Гюешево“
„Делчево“
„Златарево“
През тези пунктове не се допуска влизане в страната на тежкотоварни автомобили над 3,5 т.
Калотина напълно затворен за камиони
ГКПП „Калотина“ е затворен в двете посоки за автомобили над 3,5 тона, уточняват още от АПИ.
Допълнителни ограничения от полунощ
От 00:00 часа на 27 януари 2026 г. ще бъде преустановено и излизането от България за тежкотоварни превозни средства през изброените гранични пунктове.
От АПИ препоръчват на превозвачите да планират маршрутите си предварително и да следят актуалната информация за трафика и граничната обстановка.
От 13:00 часа днес е въведено временно ограничение за движението на автомобили над 3,5 тона, само на вход към България, през няколко гранични пропускателни контролни пункта. Мярката е наложена заради протести на превозвачи в Република Сърбия и Република Северна Македония, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
- Реклама -
Засегнати гранични пунктове
Ограничението важи за следните ГКПП:
„Връшка чука“
„Брегово“
„Стрезимировци“
„Гюешево“
„Делчево“
„Златарево“
През тези пунктове не се допуска влизане в страната на тежкотоварни автомобили над 3,5 т.
Калотина напълно затворен за камиони
ГКПП „Калотина“ е затворен в двете посоки за автомобили над 3,5 тона, уточняват още от АПИ.
Допълнителни ограничения от полунощ
От 00:00 часа на 27 януари 2026 г. ще бъде преустановено и излизането от България за тежкотоварни превозни средства през изброените гранични пунктове.
От АПИ препоръчват на превозвачите да планират маршрутите си предварително и да следят актуалната информация за трафика и граничната обстановка.