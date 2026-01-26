НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
          Начало Спорт Тенис

          Нова чиста победа за Яник Синер

          Актуалният носител на трофея от Мелбърн спечели с 6-1, 6-3, 7-6 (2) срещу Лучано Дардери

          26 януари 2026 | 11:49 140
          Снимка: БГНЕС
          Яник Синер постигна чиста победа над сънародника си Лучано Дардери в осминафиналите на Аустрелиън Оупън. Актуалният носител на трофея от последните две издания спечели с 6-1, 6-3, 7-6 (2) за малко над два часа игра.

          Синер имаше трудности само в третата част, която спечели с тайбрек. В деветия гейм той оцеля, спасявайки четири точки за пробив, но след това доминира в тайбрека, за да се класира за нов четвъртфинал в Мелбърн.

          Световният номер 2 приключи с 19 аса и нито една двойна грешка. Той спечели 81% от точките на първи сервис и спаси и шестте шанса за пробив пред Дардери. Синер направи 46 уинъра срещу само 16 непредизвикани.

          Така вторият в схемата се доближи до мечтан полуфинал с 10-кратния шампион Новак Джокович. Преди това обаче двамата трябва да спечелят мачовете си от 1/4-финалите. Синер ще играе с един измежду Бен Шелтън или Каспер Рууд, а Джокера има за съперник друг италианец – поставеният под номер 5 Лоренцо Музети. 

