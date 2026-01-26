НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Новаков за Съвета за мир: Ролята на ООН отслабва, търсят се нови формати за разговор и влияние

          26 януари 2026 | 12:19 110
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Членството на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото Народно събрание.

          Това потвърдиха от външното министерство, след като първоначално беше обявено, че документът, подписан в Давос от премиера в оставка Росен Желязков, ще бъде внесен за одобрение още в следващите седмици.

          Темата предизвика политически реакции и противоположни оценки, включително от „ДПС-Ново начало“, които настояват ратификацията да не бъде отлагана.

          В студиото на „Твоят ден“ евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Андрей Новаков определи участието на България в новия формат като по-скоро положително.

          Според него страната ни печели стратегическа видимост и достъп до директен диалог на най-високо ниво.

          „Четири пъти в годината българският министър-председател, независимо дали е служебен или редовен, ще сяда на една маса с президента на САЩ. Това не е нещо, което трябва да подценяваме“, заяви Новаков.

          По думите му присъединяването към Съвета за мир е логична стъпка и заради избора на Николай Младенов за негов ръководител.

          Новаков коментира и критиките, че България и Унгария остават единствените държави от ЕС, които са част от инициативата. Според него това не трябва да се разглежда като имиджов проблем.

          „Виждаме, че редица европейски държави заемат по-предпазлива позиция, но това е въпрос на време. Ролята на ООН отслабва и се търсят нови формати за разговор и влияние“, посочи той, като добави, че подобни инициативи са отражение на променящия се световен ред.

          Евродепутатът отхвърли и спекулациите, че членството в Съвета за мир може да бъде разменна монета за сваляне на санкции по закона „Магнитски“.

          Според него ползите от участието в инициативата не са само имиджови.

          „Това е канал за влияние и възможност България да участва активно във възстановяването на региони като Газа и Украйна, когато конфликтите приключат. Наши фирми и работници могат да бъдат част от тези процеси – в строителството, енергетиката и инфраструктурата“, заяви той.

          В по-широк геополитически контекст Андрей Новаков коментира и бъдещата ориентация на България след предстоящите избори. По думите му досега нито едно управление не е поставяло под въпрос членството на страната в ЕС и НАТО, но в последните години са се появили сигнали, които будят тревога.

          „Цивилизационният избор на България е направен през 90-те години и не бива да бъде разколебаван“, подчерта евродепутатът.

          Новаков засегна и темата за правата на пътниците в ЕС. Той изрази оптимизъм, че до лятото могат да бъдат постигнати реални промени, включително включване на ръчния багаж в цената на билета и автоматични обезщетения при закъснели полети.

          „96% от евродепутатите подкрепиха тези промени. Целта е да се спрат злоупотребите и пътуването да стане по-справедливо за хората“, заяви той.

          - Реклама -

          Вашият коментар
