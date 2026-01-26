НА ЖИВО
          Новото Гестапо? Как действат американските имиграционни власти (ВИДЕО)

          Новото Гестапо? Как действат американските имиграционни власти (ВИДЕО)
          Четири видеа, обединени в едно, показват сцени от Съединените щати, които трудно се вписват в представата за нормален обществен ред в демократична държава. По улици, в магазини, ресторанти и по време на обществени напрежения се виждат маскирани, тежко въоръжени служители на граничната полиция и имиграционните служби. Те действат сред цивилни, без ясно обяснение към хората наоколо, с методи, които изглеждат по-скоро като военна операция, отколкото като стандартна полицейска дейност.

          В кадрите служители с бронежилетки, автомати и покрити лица се движат в градска среда, където няма активна заплаха. Обикновени минувачи, клиенти в магазини и хора в заведения стават свидетели на внезапни акции, арести и демонстрация на сила. Част от действията се развиват далеч от границата на страната – в сърцето на американски градове. Това само по себе си повдига въпроса защо структури, създадени за граничен и имиграционен контрол, действат като вътрешна силова единица.

          Във видеото се виждат и намеси по време на обществени напрежения и протести. Присъствието на федерални служби в подобни ситуации допълнително размива границата между поддържане на реда и потискане на гражданска активност. Когато маскирани агенти използват сила сред тълпа, без ясно разграничение между заплаха и обикновени граждани, страхът се превръща в основен инструмент.

          Особено тревожни са кадрите от обществени пространства – магазини и ресторанти, където хората очакват сигурност, а не внезапни акции. Арести се извършват публично, пред очите на случайни свидетели. Според информацията към видеата, сред задържаните има и американски граждани, което поставя въпроси за грешки в идентификацията и за това доколко всеки може да се окаже „грешният човек на грешното място“.

          Сравнението с Гестапо не е направено, за да се твърди, че САЩ са тоталитарна държава. То е исторически паралел с методите – внезапни акции, маскирани служители, липса на прозрачност и демонстративна сила в цивилна среда. Именно така Гестапо се превръща в символ не просто на репресия, а на държавна власт, която действа чрез страх.

          Проблемът не е в това дали държавата има право да прилага закона, а как го прави. Когато сигурността започне да изглежда като окупация, а институциите – като заплаха за обикновения човек, това вече не е нормално. В демокрация редът се поддържа чрез доверие и отчетност, не чрез маски, оръжие и сплашване.

          Тези видеа не са просто кадри от отделни инциденти. Те са сигнал – предупреждение как лесно границата между защита и репресия може да бъде прекрачена, когато силата започне да замества закона.

