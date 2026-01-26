НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          NYT: САЩ и Украйна са обсъждали изпращането на американски мироопазващи сили в Донбас на преговорите в Абу Даби

          26 януари 2026 | 08:53 120
          Мироопазващи сили
          Мироопазващи сили
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на двудневните преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби, представители на Украйна и САЩ са повдигнали въпроса за разполагане на американски мироопазващи сили в Донбас или за създаване на демилитаризирана зона в част от региона. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

          - Реклама -

          Според изданието, Русия в момента е подложена на натиск от икономически проблеми, което усложнява продължаващото финансиране на войната. На този фон руският президент Владимир Путин, както отбелязва NYT, демонстрира готовност да обмисли мирни инициативи, надявайки се да извлече политически и икономически ползи от затоплянето на отношенията със САЩ под президентството на Доналд Тръмп, когото статията описва като най-благоприятния американски лидер за Кремъл през последните години.

          В същото време Москва категорично възразява срещу определени разпоредби, които Киев счита за ключови за гаранциите за сигурност след войната. По-специално, Русия отхвърля възможността за разполагане на военни контингенти на НАТО на украинска територия. Украйна, от своя страна, не е съгласна Русия да прехвърли контрола си над цялата Донецка област.

          По време на консултациите украинската и американската делегации обсъдиха варианти за разполагане на неутрални мироопазващи сили в определени райони на Донбас или за създаване на зона, свободна от военни действия. Както пише NYT обаче, Русия отхвърля всякакви териториални решения, които не са в съответствие със споразуменията, постигнати между Доналд Тръмп и Владимир Путин на срещата на върха в Аляска. Това включва, по-специално, искането Украйна да се откаже от Донбас.

          Преговорите между представители на Украйна, САЩ и Русия продължиха в Абу Даби два дни и приключиха на 24 януари. Основната тема на дискусията беше ситуацията в Донбас и възможните параметри за бъдещо уреждане.

          По време на двудневните преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби, представители на Украйна и САЩ са повдигнали въпроса за разполагане на американски мироопазващи сили в Донбас или за създаване на демилитаризирана зона в част от региона. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

          - Реклама -

          Според изданието, Русия в момента е подложена на натиск от икономически проблеми, което усложнява продължаващото финансиране на войната. На този фон руският президент Владимир Путин, както отбелязва NYT, демонстрира готовност да обмисли мирни инициативи, надявайки се да извлече политически и икономически ползи от затоплянето на отношенията със САЩ под президентството на Доналд Тръмп, когото статията описва като най-благоприятния американски лидер за Кремъл през последните години.

          В същото време Москва категорично възразява срещу определени разпоредби, които Киев счита за ключови за гаранциите за сигурност след войната. По-специално, Русия отхвърля възможността за разполагане на военни контингенти на НАТО на украинска територия. Украйна, от своя страна, не е съгласна Русия да прехвърли контрола си над цялата Донецка област.

          По време на консултациите украинската и американската делегации обсъдиха варианти за разполагане на неутрални мироопазващи сили в определени райони на Донбас или за създаване на зона, свободна от военни действия. Както пише NYT обаче, Русия отхвърля всякакви териториални решения, които не са в съответствие със споразуменията, постигнати между Доналд Тръмп и Владимир Путин на срещата на върха в Аляска. Това включва, по-специално, искането Украйна да се откаже от Донбас.

          Преговорите между представители на Украйна, САЩ и Русия продължиха в Абу Даби два дни и приключиха на 24 януари. Основната тема на дискусията беше ситуацията в Донбас и възможните параметри за бъдещо уреждане.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Циклони, валежи и температурни амплитуди в края на януари и началото на февруари

          Дамяна Караджова -
          Последните дни на януари и първите десет на февруари ще преминат под влиянието на серия от циклони, които ще определят динамична и неустойчива обстановка.
          Война

          Скот Ритер: Няма да има сделка за Украйна

          Иван Христов -
          САЩ и Европа трябва да разберат, че Русия ще сключи само споразумение, което ще отстрани коренните причини за войната в Украйна, заяви бившият служител...
          Война

          DeepState: Руската армия постепенно си връща плацдарма при Шахово, от който беше изтласкана от ВСУ

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руската армия е напреднала към село Шахово на Покровско направление в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState, който наскоро актуализира...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions