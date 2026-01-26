NYT: САЩ и Украйна са обсъждали изпращането на американски мироопазващи сили в Донбас на преговорите в Абу Даби

По време на двудневните преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби, представители на Украйна и САЩ са повдигнали въпроса за разполагане на американски мироопазващи сили в Донбас или за създаване на демилитаризирана зона в част от региона. Това съобщи The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

- Реклама -

Според изданието, Русия в момента е подложена на натиск от икономически проблеми, което усложнява продължаващото финансиране на войната. На този фон руският президент Владимир Путин, както отбелязва NYT, демонстрира готовност да обмисли мирни инициативи, надявайки се да извлече политически и икономически ползи от затоплянето на отношенията със САЩ под президентството на Доналд Тръмп, когото статията описва като най-благоприятния американски лидер за Кремъл през последните години.

В същото време Москва категорично възразява срещу определени разпоредби, които Киев счита за ключови за гаранциите за сигурност след войната. По-специално, Русия отхвърля възможността за разполагане на военни контингенти на НАТО на украинска територия. Украйна, от своя страна, не е съгласна Русия да прехвърли контрола си над цялата Донецка област.

По време на консултациите украинската и американската делегации обсъдиха варианти за разполагане на неутрални мироопазващи сили в определени райони на Донбас или за създаване на зона, свободна от военни действия. Както пише NYT обаче, Русия отхвърля всякакви териториални решения, които не са в съответствие със споразуменията, постигнати между Доналд Тръмп и Владимир Путин на срещата на върха в Аляска. Това включва, по-специално, искането Украйна да се откаже от Донбас.

Преговорите между представители на Украйна, САЩ и Русия продължиха в Абу Даби два дни и приключиха на 24 януари. Основната тема на дискусията беше ситуацията в Донбас и възможните параметри за бъдещо уреждане.