Очаква се Илияна Йотова да стартира консултации за определяне на служебен премиер

Очаква се държавният глава Илияна Йотова да започне консултации с личностите от т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер.

След като Румен Радев подаде оставка като президент, конституционната процедура беше поставена на пауза заради провала на третия мандат, връчен на „Алианс за права и свободи“. Впоследствие Конституционният съд прехвърли президентските правомощия, с което процесът по назначаване на служебно правителство може да продължи.

Междувременно част от потенциалните кандидати вече отказаха да заемат поста служебен премиер. Сред тях са председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев.

След назначаването на нов служебен премиер ще бъде обявена и датата на предстоящите избори.