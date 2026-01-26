НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Очаква се Илияна Йотова да стартира консултации за определяне на служебен премиер

          26 януари 2026 | 08:13 430
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Очаква се държавният глава Илияна Йотова да започне консултации с личностите от т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер.

          - Реклама -

          След като Румен Радев подаде оставка като президент, конституционната процедура беше поставена на пауза заради провала на третия мандат, връчен на „Алианс за права и свободи“. Впоследствие Конституционният съд прехвърли президентските правомощия, с което процесът по назначаване на служебно правителство може да продължи.

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент? Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Междувременно част от потенциалните кандидати вече отказаха да заемат поста служебен премиер. Сред тях са председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев.

          След назначаването на нов служебен премиер ще бъде обявена и датата на предстоящите избори.

          Очаква се държавният глава Илияна Йотова да започне консултации с личностите от т.нар. „домова книга“ за избор на служебен премиер.

          - Реклама -

          След като Румен Радев подаде оставка като президент, конституционната процедура беше поставена на пауза заради провала на третия мандат, връчен на „Алианс за права и свободи“. Впоследствие Конституционният съд прехвърли президентските правомощия, с което процесът по назначаване на служебно правителство може да продължи.

          Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент? Защо Илияна Йотова няма да полага клетва като президент?

          Междувременно част от потенциалните кандидати вече отказаха да заемат поста служебен премиер. Сред тях са председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев.

          След назначаването на нов служебен премиер ще бъде обявена и датата на предстоящите избори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Циклони, валежи и температурни амплитуди в края на януари и началото на февруари

          Дамяна Караджова -
          Последните дни на януари и първите десет на февруари ще преминат под влиянието на серия от циклони, които ще определят динамична и неустойчива обстановка.
          Политика

          Христо Орманджиев: Предсрочният вот се очаква да се измести към края на април

          Дамяна Караджова -
          Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията.
          Общество

          Ледено утро и риск от заледявания в Монтана

          Дамяна Караджова -
          Много ниски температури сковаха района на Монтана още в ранните часове на деня.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions